SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 64 anos é investigado por pornografia infantil após colocar uma câmera escondida no banheiro de casa, que gravou crianças da família.

Ele vai responder por pornografia infantil em liberdade. A SSP (Secretaria de Segurança Pública) informa que, na casa do aposentado, foram apreendidos dois computadores, uma câmera, dois pendrives e o celular. Os materiais foram encaminhados para o Instituto de Criminalística a fim de serem periciados.

O homem foi descoberto nesta terça-feira (19) pela própria esposa, avó das crianças, segundo a Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara d'Oeste (SP). Em entrevista à EPTV, o inspetor da GCM, Cléber Caetano da Silva, disse que a mulher já havia descoberto pornografia no celular do marido, e que isso gerou um confronto: "Ela danificou o celular do marido para que não ocorresse mais esse fato", disse o GCM.

O casal passou a compartilhar o WhatsApp, e o homem compartilhou imagens da neta da mulher -e ela viu. "Ele baixou o vídeo das últimas filmagens da menina e encaminhou pela rede", explicou o guarda. Com isso, a mulher acionou as autoridades.

Há possibilidade que outras crianças da família, bem como outras pessoas no geral, tenham sido gravadas. A GCM

Homem foi preso e encaminhado à delegacia, onde confessou o crime. Em declaração à EPTV, ele nega ter compartilhado as imagens. "Foi um ato impensável que eu fiz, só hoje eu fiz isso", alegou. O caso é investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher da cidade.