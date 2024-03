SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Urb Music Tour, festival de música que acontece em paralelo ao torneio de skate STU National, em Criciúma, Santa Catarina, precisou alterar o local dos shows de Criolo e Planet Hemp que acontecem neste sábado (23), após uma ameaça do prefeito da cidade, Clésio Salvaro, do PSD.

Nesta quarta (20), o prefeito publicou um vídeo, em suas redes sociais, comemorando o fato de a cidade estar prestes a receber o evento esportivo no parque Prefeito Altair Guidi, que ele chama de "local de família", mas fazendo um alerta.

"Neste próximo final de semana, vai ocorrer uma etapa importante do skate nacional, que vai levar o nome de Criciúma para todo o território", disse ele no início da filmagem, ao lado de um dos funcionários que trabalha na montagem do evento.

"Agora, qualquer coisa diferente disso, como apologia das drogas, apologia dos crimes, e qualquer coisa que mexa com conteúdo sexual, que mexa com nossos meninos e nossas meninas, o Gilberto está aqui, autorizado e com alicate na mão, para cortar a energia. Pode faltar energia para televisão, rádio, internet, para os bares do entorno, não importa. Este local aqui nós construímos para acolher as famílias de bem."

Salvaro não especificou o que, exatamente, poderia servir como justificativa para o desligamento da energia elétrica, nem citou nomes de artistas.

Tanto Criolo quanto o Planet Hemp, no entanto, são conhecidos pelas músicas de protesto, carregadas de denúncia social e que citam temas relacionados à violência. Os artistas também têm letras em que questionam e ironizam a proibição de drogas como a maconha.

Em resposta ao vídeo de Salvaro, a organização do Urb Music Tour e do STU divulgou um comunicado anunciando a mudança no local das apresentações musicais, que será anunciado em breve. As competições do STU National, em seu quarto ano na cidade de Criciúma, estão mantidas no parque Prefeito Altair Guidi, entre esta sexta (22) e domingo (24).

"O STU foi idealizado há oito anos por acreditarmos que o skate é mais do que um esporte contemporâneo, plural e inclusivo. Para nós, o skate é um movimento transversal que proporciona transformações relevantes por onde passa, tendo sempre como premissa a importância da arte e do esporte para a saúde mental e física. São muitos anos acreditando nessa verdade", diz a nota.

"Hoje podemos afirmar que somos uma das principais plataformas, se não a principal, de skate e cultura urbana do mundo, pela mobilização de skatistas, artistas, público, audiência e parceiros em torno do STU, o que só tem sido possível pela crença na convivência harmoniosa das diferenças", afirma ainda, sem citar a fala do prefeito.