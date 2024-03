SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Robinho tem habeas corpus negado pelo STF e é detido, reprovação de Lula empata com aprovação, STF derruba revisão da vida toda e outras notícias para começar esta sexta-feira (22).

ESPORTE

Robinho é preso pela Polícia Federal em Santos e começa a cumprir pena por estupro. Ex-jogador teve habeas corpus negado e terá de cumprir no Brasil a pena definida na Itália; ele deve ir para Tremembé, o presídio dos famosos.

GOVERNO LULA

Reprovação de Lula vai a 33% e empata com aprovação, agora de 35%. Oscilações mostram cenário negativo; aprovação repete Bolsonaro na mesma etapa do mandato.

GOVERNO LULA

Lula volta a cobrar ministros e critica imprensa de forma irônica: 'gloriosa' e 'democrática'. Crítica do presidente ocorre durante lançamento de pacote de medidas para a juventude negra.

ECONOMIA

Governo arrecada R$ 8,1 bi com fundos de super-ricos, e arrecadação bate recorde. Ganhos com medida devem superar estimativa inicial, afirma Receita Federal.

JUSTIÇA

STF tem reviravolta, derruba revisão da vida toda e poupa União de gastar R$ 480 bi. Ministros derrubam decisão de pouco mais de um ano atrás ao analisar uma ação ajuizada na corte em 1999.

DELAÇÃO PREMIADA

Cid diz em áudio que foi pressionado pela PF a delatar coisas que não sabia e critica Moraes. Ex-ajudante de ordens de Bolsonaro disse em gravação divulgada pela Veja que a PF queria que ele contasse o 'que não aconteceu'.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

EUA propõem na ONU cessar-fogo imediato em Gaza após veto a 3 propostas anteriores. Resolução será votada pelo Conselho de Segurança na sexta; Washington derrubou textos de Brasil, Argélia e Emirados Árabes.

MÚSICA

Madonna confirma vinda ao Brasil e fará show em Copacabana. Cantora, autora de hits como 'Vogue', aparece em publicação de banco feita dias após especulações sobre apresentação.

COTIDIANO

Ruas do centro de SP têm novo apagão na noite desta quinta (21). Problema atingiu ruas que ainda não tinham sido afetadas; OUTRO LADO: Enel diz lamentar os transtornos, mas não dá prazo de retorno.

GASTRONOMIA

Janaína Torres é melhor chef mulher do mundo, segundo o 50 Best. Nome da dona d'A Casa do Porco e d'O Bar da Dona Onça, que ficam em SP, foi anunciado nesta quinta (21) pela publicação.

CENSO 2022

Com boom imobiliário, população da Barra Funda dobra e puxa crescimento de SP. Censo aponta alta em bairros da periferia e do centro expandido da cidade; Bela Vista é distrito que mais encolheu.

MEDICINA

Diretora da Faculdade de Medicina da USP compara greve estudantil com holocausto e pede desculpas. Eloísa Bonfá afirma que fez uma escolha de palavras inadequadas.

SAÚDE

Comandado por brasileiro, transplante de rim de porco a paciente vivo usou técnica ganhadora do Nobel. Modificações genéticas tiveram como objetivo minimizar a rejeição ao órgão e evitar infecções; paciente se recupera bem.

LOLLAPALOOZA

Veja quanto custa comer e beber no Lollapalooza, que acontece no fim de semana. Em geral, preços não tiveram aumentos, e alguns registraram quedas em relação à edição anterior do festival de música.

CORPO

Saiba como evitar doenças em meio a mudanças bruscas de temperatura. Alterações térmicas afetam o sistema imunológico e pedem atenção redobrada, dizem especialistas.

RECEITAS

Aprenda a fazer bolo recheado de tiramisu cremoso.

Receita é da chef brasileira Patrícia Guerra, que venceu Copa do Mundo da sobremesa em 2023.