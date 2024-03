SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apagão na região da praça da República, no Centro de São Paulo, provocou o cancelamento de vários eventos na noite desta quinta-feira (21) e deixou no escuro prédios icônicos como o Copan e o edifício Itália.

A região é conhecida pela efervescência cultural e pela boemia e cena gastronômica, mas com a falta de energia elétrica virou cenário de bares e restaurantes esvaziados e pessoas tentando voltar para casa no breu.

Entre os eventos cancelados está o espetáculo "Dias e Noites de Amor e de Guerra", no Sesc 24 de Maio, com a Cia Mecenato Moderno. O Sesc informou que vai devolver o dinheiro automaticamente para quem comprou ingresso pelo site ou aplicativo.

As compras realizadas presencialmente serão reembolsadas por meio da apresentação do ingresso na Central de Atendimento até o dia 21 de abril. Também será possível remarcar os ingressos para apresentações futuras da temporada.

No Copan, prédio histórico de Oscar Niemeyer, a livraria Megafauna precisou cancelar o lançamento do livro "Arte à mesa: diálogos entre arte e comida na América Latina", organizado por Fernando Ticoulat e João Paulo Siqueira Lopes.

O lançamento contaria com as presenças da artista Josi e da jornalista Luiza Fecarotta, responsável pelas entrevistas que fazem parte do livro. A mediação seria de Marina Dias Teixeiras, coordenadora de projetos da editora Act.

Na escuridão, o Love Cabaret não abriu e também informou que vai reembolsar os ingressos. Chamado de parque de diversões para adultos, o local funciona onde ficava a Love Story, o inferninho mais famoso de São Paulo.

O apagão afetou também a Galeria Metrópole, no edifício de mesmo nome, na esquina da avenida São Luís com a praça Dom José Gaspar.

O Bar Brahma, na esquina das avenidas Ipiranga e São João, e o Orfeu, no entorno do Copan, mantiveram o atendimento ao público. Precisaram anunciar nas redes sociais que funcionariam e ficaram abertos em uma noite em que tudo estava escuro ao redor.

Outros restaurantes da região atenderam os clientes à luz de velas para garantir o jantar.

Durante a madrugada, a atriz Mika Lins, moradora famosa do Copan, reclamou da dificuldade em ser atendida pela Enel e mostrou cenas da escuridão no prédio histórico.

Na manhã desta sexta-feira (22), ainda sem energia, o tradicional Café Floresta, no térreo do Copan, permanecia fechado e sem previsão de restabelecimento da normalidade.

Por meio de nota, a Enel Distribuição São Paulo lamentou os transtornos causados aos clientes nos últimos dias pelas ocorrências envolvendo a rede de distribuição subterrânea da companhia.