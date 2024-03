RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O número de mortos pelas chuvas no Rio de Janeiro aumentou neste sábado (23). De acordo com o Comitê de Chuvas RJ, seis pessoas morreram em decorrência das chuvas no estado nas últimas 24h.

Além disso, bombeiros atenderam cerca de 100 ocorrências relacionadas às chuvas e resgataram pelo menos 90 pessoas.

As ocorrências incluem cortes de árvores, deslizamentos de terra, desabamentos e inundações.

Em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, um homem morreu depois de ser atingido por um raio no Pontal do Atalaia.

Em Santa Cruz da Serra, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, um homem se afogou depois que o caminhão que dirigia caiu em um rio.

Em Petrópolis, os bombeiros buscam por duas vítimas do desabamento de uma residência no bairro Independência. Até o momento, quatro pessoas foram resgatadas com vida no local. Três óbitos foram confirmados.

O prefeito da cidade, Rubens Bomtempo, decretou situação de emergência na cidade no fim da noite de sexta-feira (22) por conta do alto volume de chuva que atingiu a cidade (em menos de 24h, algumas regiões acumularam mais de 320 mm de chuva) e o grande número de ocorrências (já foram registrados 113 pontos de deslizamento).

A subida para o município continua interditada, de acordo com a concessionária que administra a via. Equipes atuam para retirar árvores e lama.

Em Teresópolis, os bombeiros atuam nas buscas por uma vítima que estaria soterrada sob os escombros de uma casa que desabou na Comunidade da Coreia. Duas pessoas foram resgatadas com vida e uma morte foi confirmada.

Após uma onda de calor no estado, o governador do Rio, Cláudio Castro, decretou ponto facultativo na sexta (22) por conta da previsão de tempo de fortes chuvas.

A expectativa de chuva para o fim de semana fez com que os municípios fluminenses antecipassem medidas de atendimento à população.