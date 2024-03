SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Defesa Civil de Belo Horizonte (MG) emitiu alerta de risco para desabamentos e deslizamentos em oito das nove regiões da capital mineira neste sábado (23).

O alerta "forte" vale para sete regiões: Venda Nova, Nordeste, Noroeste, Leste, Centro-Sul, Oeste e Barreiro. Na regional Pampulha, o risco é considerado moderado.

Uma frente fria que chegou ao Sudeste do país nesta sexta-feira (22) tem provocado chuvas intensas e estragos em toda a região.

Nas últimas 24h, sete pessoas morreram no Rio de Janeiro em decorrência das chuvas fortes no estado. Uma menina de quatro anos foi socorrida após ficar 16h soterrada ao lado do pai, que não sobreviveu.

O alerta em BH é considerado válido ao menos até a próxima segunda-feira (25), já que há previsão de mais chuvas intensas na região nas próximas horas. A Defesa Civil recomentou atenção ao "grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos".

A capital mineira tem previsão de receber pancadas de chuva de forte intensidade até a manhã de domingo (24), com rajadas de vento com velocidade de 50 km/h.

A frente fria atinge toda a região sudeste e já provocou estragos em diversos locais. No interior do estado mineiro, a chuva forte derrubou o muro de um edifício na cidade de Pará de Minas. Cerca de 150 pessoas precisaram deixar seus apartamentos após a Defesa Civil avaliar que houve danos na estrutura do prédio.

O muro tombou e quase encostou no edifício, por isso, foi avaliado que há risco iminente às famílias. Não houve vítimas.