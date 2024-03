SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A 5ª CNCTI (Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação) ganhou mais um evento preparatório. Desta vez, a responsável é a SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência), que realizará uma conferência preliminar virtual, na próxima terça-feira (26), para discutir o papel das Ciências Humanas e Humanidades no desenvolvimento do Brasil.

A 5ª CNCTI está marcada para o período de 4 a 6 de junho deste ano, em Brasília. Eventos preparatórios têm ocorrido desde novembro. No começo de março, por exemplo, o estado de São Paulo fez seu encontro preliminar, a Conferência Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (CECTI-SP).

O objetivo do CNCTI é a análise dos programas e resultados da Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação do período que foi de 2016 a 2023. A partir disso, então, busca-se a proposição de recomendações para o próximo ciclo da estratégia nacional, que se inicia neste ano e vai até 2030.

Voltando ao evento preparatório realizado pela SBPC, estão programadas quatro mesas-redondas. Entre os temas que serão abordados estão cultura do ódio e as redes sociais, a relação entre tecnologia e comportamento humano, a inclusão social e a relação entre ciência, humanidade e o planeta.

Segundo Renato Janine Ribeiro, presidente da SBPC e um dos organizadores do evento --com Fernanda Sobral, diretora da SBPC--, não houve nenhum outro evento preparatório do CNCTI voltado a humanidades até o momento.

"Tivemos uma participação dentro da reunião conjunta que a Academia [Brasileira] de Ciências e a SBPC fizeram no Rio no começo de março para discutir as bases gerais científicas para a CNCTI. Até porque, embora seja muito importante a tecnologia e a inovação, o pilar disso tudo é a ciência, a ciência básica. E lá no Rio nós discutimos o lado social", diz Janine Ribeiro.

Uma das discussões no evento será "uma utopia com base científica", aponta o presidente da SBPC. "Como juntar tudo: a descarbonização, ganhos de produtividade, ócio criativo. Juntar tudo isso e fazer um mundo melhor, com base na ciência."

Dessa mesa especificamente, participarão, além do próprio Janine Ribeiro, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, e Ricardo Abramovay, professor titular da Cátedra Josué de Castro da Faculdade de Saúde Pública da USP.

Segundo o presidente da SBPC, esse evento preparatório é diferente dos outros que foram feitos até agora. "Algumas das discussões [que estarão no evento] são muito raras de serem feitas", diz Janine Ribeiro, citando o ócio criativo como uma das questões pouco discutidas no meio acadêmico e no governo.

O evento será online e terá transmissão no canal do YouTube da SBPC.

Confira a programação

9h às 10h45 - Redes sociais, cultura de ódio, polarização: o tecido social sob ameaça

Coordenação: Sergio Adorno (USP)

Participantes: Wilson Gomes (UFBA), Marilene Corrêa (UFAM) e Sergio Adorno (USP).

11h00 às 12h45 - A cabeça está atrasada em relação à tecnologia?

Coordenação: Renato Janine Ribeiro (USP)

Participantes: Christian Dunker (USP), Tatiana Roque (UFRJ) e Renato Janine Ribeiro (USP)

14h às 15h45 - Pesquisas científicas e sua contribuição para a inclusão social

Coordenação: Fernanda Sobral (UnB).

Participantes: Irlys Barreira (UFCE), Anete Ivo (UFBA), Edna Castro (UFPA) e Fernanda Sobral (UnB)

16h às 17h45 - Uma utopia com base científica, para a humanidade e o planeta

Coordenação: Renato Janine Ribeiro (USP)

Participantes: Ricardo Abramovay (USP), Marina Silva (MMA) e Renato Janine Ribeiro (USP).