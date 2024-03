SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Defesa Civil de Petrópolis emitiu alerta de alto risco para deslizamentos na cidade na manhã deste domingo (24). Desde sexta-feira (22), a região sofre com as chuvas intensas que já causaram a morte de quatro pessoas. No estado do Rio de Janeiro, ao todo oito pessoas morreram.

O alerta foi enviado aos moradores de Petrópolis por SMS. "Apesar de a previsão ser de chuva de intensidade fraca, os acumulados pluviométricos permanecem altos demandando atenção aos alertas", diz a mensagem.

No sábado (23), foi decretado estado de emergência na cidade serrana, que há anos sofre com deslizamentos que já deixaram dezenas de pessoas mortas.

Nas chuvas deste fim de semana, quatro pessoas da mesma família morreram devido a um desabamento no município. São elas Beatriz Silva Lima, 25, que estava grávida; Maria Lucia Casemiro Lima, 66; Lukas Willian da Silva Lima Justino, 9, e Douglas José de Souza da Silva, 24.

A filha de 4 anos do casal Douglas e Beatriz, foi resgatada viva. Segundo bombeiros, o pai utilizou o corpo como um escudo para proteger a filha. Ele morreu no local.

O Cemaden (Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais) escreveu, em nota, que "está acompanhando as condições meteorológicas e os níveis pluviométricos em todo o território fluminense, enviando alertas para os municípios quando necessário".

A previsão é de céu nublado a encoberto, com pancadas de chuva moderada a forte em todo o estado a qualquer momento, principalmente nas regiões norte e noroeste do estado. Os ventos estarão predominantemente moderados, com possibilidade de rajadas moderadas a fortes.

O Cemadem também declarou que o risco hidrológico é muito alto nos municípios de Bom Jesus Do Itabapoana, Campos Dos Goytacazes, Magé, Nova Friburgo, Petrópolis, Rio de Janeiro e Teresópolis.