RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Ex-presidente do Salgueiro, Regina Celi, postou foto ao lado de uma santa neste domingo (24), mesmo dia da quebra de sigilo das investigações sobre a morte da vereadora Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes, em 2018.

De acordo com a delação premiada do assassino Ronnie Lessa, Regina seria também um alvo do ex-policial. Lessa contou ter sido contratado pelo contraventor Bernardo Bello para matá-la, entre o fim de 2017 e o início de 2018.

A notícia foi assunto dominante no encontro, também no domingo, que a ex-presidente do Salgueiro teve com outras pessoas do mundo do samba na quadra da Império da Tijuca, no Rio. A escola foi rebaixada para a terceira divisão do carnaval neste ano, e promoveu um evento para apresentar sua nova diretoria.

Regina evitou comentar o episódio, mas se aproximou do altar com a imagem de Nossa Senhora, na quadra do Morro da Formiga, na zona norte da cidade. Fez fotos e publicou nas redes, com a seguinte legenda: "Nos abençoe sempre".

A informação de que estava jurada de morte foi divulgada agora, mas Regina já sabia há anos que estava na mira de um matador. Segundo familiares, ela foi avisada por outras pessoas ligadas ao Carnaval que Bello havia contratado uma pessoa para assassiná-la.

Bernardo Bello é apontado como um dos chefes do jogo do bicho no Rio. O posto foi assumido após romper com a mulher e com toda a família dela -o clã Garcia- em uma ascensão marcada a sangue, como apontam investigações -a trama foi contada no documentário "Vale o Escrito - A Guerra do Jogo do Bicho", do Globoplay. Ele é ex-marido de Tamara, filha de Waldemir Paes Garcia, o Maninho, patrono do Salgueiro morto em 2004. Regina representaria os interesses de Shanna, irmã e rival de Tamara.

Ainda segundo parentes da ex-presidente do Salgueiro, ela mudou sua rotina e contratou seguranças para acompanhá-la o tempo todo. Com isso, teria conseguido evitar uma emboscada. A reportagem tentou falar com a empresária por celular e pelo WhatsApp. As mensagens foram lidas, mas não respondidas. Ela também não atendeu as ligações.