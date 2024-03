SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um acidente na rodovia dos Bandeirantes provocou a morte do secretário-adjunto de Desenvolvimento Econômico e Social de Nova Odessa (SP), Eduardo Mota, e deixou ferido o prefeito da cidade, Leitinho (PSD), na noite desta segunda-feira (25).

O carro no qual eles estavam colidiu com cavalos soltos na pista por volta das 21h15, no km 109 -altura de Hortolândia. Eles retornavam de uma agenda na capital paulista.

Mota dirigia o veículo e morreu com a colisão, enquanto Leitinho foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual de Sumaré, com escoriações. Ele segue internado em estado estável.

Outros dois veículos atingiram os animais, mas nenhum passageiro ficou ferido.

Em nota, Leitinho lamentou o acidente e pediu orações pela "trágica morte do amigo Eduardo Mota".

O prefeito de Nova Odessa também determinou luto oficial de três dias na cidade.

Eduardo Luís da Silva Mota tinha 68 anos e deixa filhos e netos. Ele foi empresário e comunicador antes de assumir o cargo de secretário-adjunto de Desenvolvimento Econômico e Social.

O velório de Mota começou às 13h no Paço Municipal, no centro de Nova Odessa, e o sepultamento estava marcada para as 17h, no Cemitério Municipal.