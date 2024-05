Nascimento do jornalista, locutor e apresentador de TV Hilton Gomes (100 anos) - dentre suas coberturas famosas está o primeiro pouso do Homem à Lua, com a Apollo 11, em 1969

Morte do guitarrista estadunidense Joe Pass (30 anos) - um dos maiores nomes da guitarra de jazz

Morte do compositor, maestro e professor baiano Lindembergue Cardoso (35 anos)

“Memórias do Cárcere", filme de Nelson Pereira dos Santos inspirado em livro de memórias de Graciliano Ramos, é premiado em Cannes (40 anos)

Criada, por meio da Lei 6.650, a Empresa Brasileira de Notícias, empresa pública que absorve as atividades da Agência Nacional (45 anos)

Nascimento da cantora e atriz estadunidense Patricia Louise Holte, a Patti LaBelle (80 anos) - conhecida como a grande Mãe do Soul, a cantora do clássico "Lady Marmalade" influenciou vários grandes nomes da música negra

Morte do compositor, pianista e bandleader estadunidense Duke Ellington (50 anos)

Primeira linha de telégrafo é instalada por Samuel Morse, ligando Baltimore a Washington (180 anos)

Lançamento do livro "O Segundo Sexo", da escritora francesa Simone de Beauvoir (75 anos) - uma das obras mais celebradas e importantes para o movimento feminista

Dia Nacional dos Ciganos - data instituída em 2006 por meio de decreto em reconhecimento à contribuição da etnia na formação da história e da identidade cultural brasileira

Dia Nacional do Café - uma das mais deliciosas paixões nacionais. De acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic), nove de cada dez brasileiros com mais de 15 anos consomem café

Nascimento do ator britânico Ian McKellen (85 anos) - famoso por interpretar Gandalf nas adaptações da obra de J.R. Tolkien e Magneto nos filmes da série "X-Men", sir Ian também é um ativista pelos direitos LGBTQIA+ Morte da atriz, diretora e produtora mineira Leyde Chuquer Volla Borelli Francisco de Bourbon, a Lady Francisco (5 anos) Nascimento do marionetista, ator, diretor e produtor estadunidense Richard Frank Oznowicz, o Frank Oz (80 anos) - criador da Vila Sésamo e dos Muppets, além de manipular e dublar o Mestre Yoda nos filmes da série "Guerra nas Estrelas" Morte do fotógrafo húngaro Robert Capa (70 anos) - foi um dos maiores nomes da história da fotografia e é autor de algumas das imagens mais fortes e definidoras do século XX, em especial imagens de guerras Telescópio Hubble encontra buraco negro no espaço (30 anos) Dia do Orgulho Nerd - comemoração do lançamento do filme "Guerra nas Estrelas" Dia Nacional da Adoção - pela Lei nº 10.447, de 9 de maio de 2002 Dia Mundial da África - neste dia, em 1963, foi criada a Organização de Unidade Africana (OUA), na Etiópia, com o objetivo de defender e emancipar o continente africano *As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para centraldepesquisas@ebc.com.br. Tags:

efemérides | Hoje é Dia | Maio | maio de 202

© Paula Laboissière/Agência Brasil - Hoje é Dia: Dia do Café, dos ciganos e da África são destaques