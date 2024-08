A Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) encontrou nesta quinta-feira (8) um filhote de baleia Jubarte morto na Praia do Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. O mamífero tinha parte de uma rede de pesca enrolada na cauda.

Equipes do Laboratório de Mamíferos Aquáticos e Bioindicadores da Universidade do Estado do Rio (UERJ) e do Projeto de Monitoramento de Praias do governo federal já estiveram no local para retirada de material para análise.

O serviço de remoção do animal, com cerca de 7,4 metros e aproximadamente 15 toneladas, está em andamento. Foram mobilizados dez garis e o apoio de uma pá carregadeira, três tratores de praia e um trator esteira, além de um guindaste cedido pela Rio Águas. O mamífero será levado para o Centro de Tratamento de Resíduos, em Seropédica, na região metropolitana do Rio.

