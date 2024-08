Investigações

O brigadeiro Marcelo Moreno informou que, após a conclusão desta primeira fase de extração e validação dos dados dos dois gravadores, a próxima etapa será iniciada com retorno dos investigadores do Cenipa à sede do órgão, em Brasília.

“Agora, aguardamos a linha de investigação de nossos investigadores, que ainda se encontram aqui comigo [em Vinhedo], regressarem a Brasília para a gente começar a trabalhar na transformação desse número enorme de dados para a informação útil para a sociedade".

O responsável pelas investigações também explicou que os dois motores da aeronave serão guardados e analisados, na sede do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV), em São Paulo, localizada no Campo de Marte, na capital paulista.

As instalações militares estão subordinadas ao Cenipa, em Brasília: “os motores serão segregados para a anterior análise de nosso pessoal engenheiro qualificado e experiente para emissão de laudo, como uma parte da investigação para se ter certeza se, durante o impacto, os motores estavam ou não desenvolvendo potência”.

O militar estima que o relatório preliminar da investigação será apresentado em 30 dias, seguindo protocolos internacionais.

A declaração foi dada após Moreno frisar que o Laboratório de Análise de Dados de Gravadores de Voo (LabData) da FAB tem capacidade e autonomia para fazer a extração e análise de dados das caixas-pretas, no próprio país, sem necessidade de recorrer à ajuda internacional.

Representantes estrangeiros

Durante a entrevista aos jornalistas, o militar informou que o governo brasileiro, fez o convite aos países onde estão sediadas as empresas responsáveis pelo projeto e fabricação da aeronave e, também pelos motores, conforme protocolos previstos na Convenção de Aviação Civil Internacional, também conhecida como Convenção de Chicago, que tem 193 países signatários, entre eles o Brasil.

Desta forma, peritos do Brasil, França e Canadá devem atuar em conjunto na apuração das causas do acidente aéreo.

Desde a noite de sábado (10), interagem nas investigações com os técnicos do Cenipa três representantes da Agência Francesa (Bureau D’enquetes Et D’analyses Pour La Sécurité De L’aviation Civile, France - BEA França), por ser a sede da fabricante francesa de aviões regionais, a Avions de Transport Régional (ATR).

Neste momento, o brigadeiro Marcelo Moreno diz que são aguardados para aprofundamento das investigações técnicas os representantes da agência do Canadá Transportation Safety Board (TSB), que certifica o motor turboélice PW127M, desenvolvido e fabricado pela Pratt & Whitney Canada.

“Nas próximas horas, ainda receberemos os investigadores do Transportation Safety Board of Canada e da fabricante de motores Pratt & Whitney para continuar a interação com os destroços nesta investigação.”

O BEA e o TSB são órgãos equivalentes ao Cenipa, no Brasil.

