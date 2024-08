Nessa terça-feira (13), um homem de 44 anos foi atropelado e arremessado a cinco metros de altura por um boi no município de Pocrane, no Vale do Rio Doce.

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a vítima foi socorrida com fratura na pelve e dor na coluna e encaminhada ao Hospital São Sebastião por terceiros.