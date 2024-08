Para os beneficiários do Rio Grande do Sul, a Caixa Econômica Federal fará o depósito do benefício de agosto de 2024 a todos os beneficiários do estado no primeiro dia do pagamento, independentemente do número do NIS. E os beneficiários do estado já podem movimentar o recurso recebido.

O MDS adianta que os beneficiários dos municípios gaúchos terão o calendário unificado até dezembro deste ano, por causa da situação de calamidade pública que afetou o estado.

Auxílio Gás

Em agosto, mais de 5,64 milhões de famílias vão receber o Auxílio Gás no valor de R$ 102. O investimento do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) é de R$ 575,59 milhões.

O Auxílio Gás foi criado para diminuir o impacto do preço do gás de cozinha no orçamento doméstico. O valor do Auxílio Gás é pago bimestralmente e corresponde a 100% do valor médio nacional do botijão de gás de cozinha de 13 quilos (kg).

Do total de pessoas alcançadas pelo programa federal, em agosto, 58,2% são do sexo feminino. A região com maior número de beneficiados é a Nordeste, com 2,61 milhões de famílias contempladas, em um investimento de mais de R$ 267 milhões. Em seguida vem a Região Sudeste, com mais de 1,87 milhão de lares e R$ 191 milhões em repasses.

No Norte, são 537,16 mil famílias, que juntas recebem R$ 54,79 milhões. Já na Região Sul, são 398,43 mil famílias, em um investimento de R$ 40,64 milhões. No Centro-Oeste, as mais de 216,8 mil famílias somam R$ 22,11 milhões em repasses.

Para os beneficiários de 508 municípios de quatro estados em situação de emergência ou calamidade pública reconhecida pelo governo federal, o pagamento do Auxílio Gás também será antecipado para o primeiro dia do calendário de pagamento, sem a necessidade de escalonamento conforme o NIS.

Dos 508 municípios, 497 municípios são do Rio Grande do Sul. O calendário unificado vale também para três cidades do Paraná. E devido à situação de vulnerabilidade ampliada do povo indígena yanomami, os beneficiários do Auxílio Gás de cinco municípios de Roraima e três do Amazonas, podem movimentar a parcela de agosto. A lista das cidades está disponível no site do MDS.

As famílias beneficiárias poderão consultar as informações das parcelas nos aplicativos Bolsa Família e Caixa Tem e, também, pelo telefone 111.

Como sacar

Os beneficiários podem movimentar os valores e fazer pagamentos pelo aplicativo Caixa Tem, não sendo necessário ir até uma agência bancária para o saque do benefício.

O cartão de débito também pode ser usado para compras em estabelecimentos comerciais e correspondentes do Caixa Aqui. Os recursos podem ser movimentados em casas lotéricas, além das agências do banco público.

Nos terminais de autoatendimento, o saque pode ser realizado sem cartão com identificação biométrica, com a digital cadastrada previamente. ?O beneficiário também pode fazer pagamentos via Pix com os recursos.

Outras informações sobre o pagamento do Bolsa Família podem ser consultadas no site da Caixa.

Auxílio Gá | Bolsa Família | Programa Social