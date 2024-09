Com cerca de cinco minutos de duração, a corrida de revezamento entre os Timbira e os Xavante costuma ser feita em datas festivas, mas, há cerca de duas décadas, passou a representar a defesa do cerrado. Pintados nas cores das tribos para espantarem os maus espíritos, os guerreiros das duas etnias carregam as toras de buriti, palmeira sagrada para diversos povos indígenas, de quase 100 quilos cada.

A madeira é passada de indígena para indígena da mesma etnia, em esquema de revezamento, quem não deixar o pedaço de tronco cair e chegar primeiro, vence. Apesar de as mulheres timbiras terem chegado na frente este ano, os organizadores do evento dizem que não há vencedores nem perdedores porque o objetivo da corrida é chamar atenção para a defesa do cerrado.

Segundo a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), as populações que fazem esse tipo de corrida vivem no Tocantins, no Maranhão, no Pará e em Mato Grosso.

Tags:

Brasíli | corrida de toras | defesa do cerrado