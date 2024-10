O programa DR com Demori, da TV Brasil , preparou uma programação especial para esta semana, focada nas eleições municipais de São Paulo. O primeiro entrevistado foi Guilherme Boulos (PSOL), cuja participação foi exibida na última terça-feira (15), às 23h. A participação de Ricardo Nunes (MDB) estava agendada para hoje (17), também às 23h. No entanto, a assessoria informou que, devido a compromissos de agenda, o candidato não poderá comparecer. Sendo assim, a entrevista com Ricardo Nunes não será exibida.

O objetivo do programa é realizar entrevistas para debater os temas que mais interessam ao eleitor paulistano. A ordem das gravações foi definida por sorteio aberto com as assessorias de imprensa dos candidatos no dia 7 de outubro.

A edição com o candidato Guilherme Boulos está disponível na íntegra no aplicativo TV Brasil Play e no canal do Youtube.

O programa Dando a Real com Demori segue, a partir da próxima semana, com novos episódios inéditos. Para mais informações e atualizações sobre a programação especial, acompanhe a TV Brasil e as plataformas digitais.

Sobre o programa

O programa Dando a Real com Leandro Demori, ou simplesmente "DR com Demori", traz personalidades para um papo mais íntimo e direto, na tela da TV Brasil. Já passaram pela mesa nomes como o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes; a deputada federal Erika Hilton; a cantora Zélia Duncan; e o fundador da banda Pink Floyd, Roger Waters.

