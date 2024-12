A série Nos Caminhos dos Viajantes, da TV Brasil, venceu a categoria Ambiente do Prêmio Televisión América Latina (TAL) 2024. O resultado foi divulgado nesta quinta-feira (19/12). A iniciativa tem como propósito reconhecer a produção de conteúdo de qualidade dos canais públicos do continente latino-americano. Além disso, a emissora pública da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) concorria em mais três categorias nessa edição.

Nos Caminhos dos Viajantes

A produção refaz algumas das primeiras expedições científicas sobre a beleza e a diversidade dos ecossistemas brasileiros. Com o ponto de partida as trilhas descritas naturalistas do século XIX, o programa da TV Brasil viajou pelas trilhas paradisíacas de Fernando de Noronha e Abrolhos, passando pelo litoral do Rio de Janeiro até chegar às imponentes montanhas de Minas Gerais. Assista a todos os episódios.

Ficha técnica

Direção e produção executiva: Carlos Sanches

Imagens, pesquisa de campo e análise de conteúdos de história natural: Luciana Alvarenga

Roteiro: Carlos Sanches, Stephania de Azevedo

Narração: Priscila Rangel, David Tapajós

Montagem: Carolina Rodrigues

Pesquisa e análise de conteúdos históricos: Lorelai Kury

Trilha Musical: Ricardo Vilas

Animação: Bárbara Pereira

Videografismo: Lia Magalhães

Color correction: Glauco Guigon

Sobre o TAL

A TAL é uma rede de incentivo, intercâmbio e divulgação do audiovisual latino-americano. Trata-se de uma instituição sem fins lucrativos que reúne centenas de associados, entre canais públicos de TV, instituições culturais e educativas e produtores independentes. Para saber mais, visite o site dos Prêmios TAL.

Em 2024, o Prêmio TAL recebeu 457 inscrições de 52 canais em 12 países da América Latina. A edição apresentou categorias inovadoras, como “Conteúdo sobre Direitos Humanos”, com o objetivo de destacar produções que promovam sensibilização, educação e mobilização social em relação a esse tema. Na mesma linha, foi incorporada a categoria "Conteúdo com Perspectiva de Gênero e Diversidades".

