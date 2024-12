vai transmitir os melhores momentos do Trem do Samba deste ano a partir das 23h de hoje (25), feriado de Natal.

Em um palco na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, o sambista Marquinhos de Oswaldo Cruz recebe outros músicos para uma celebração desse gênero musical.

Participam as mais tradicionais velhas guardas das escolas de samba do Rio de Janeiro: Mangueira, Império Serrano, Vila Isabel e Salgueiro.

Entre as atrações, Pretinho da Serrinha, Velha Guarda da Portela, Moacyr Luz e o Samba do Trabalhador, Terreiro de Crioulo, Dorina, Mauro Diniz, Toninho Gerais, entre outros.

Hoje (25), dia de Natal, às 11h, a TV Brasil também apresenta o musical Pedro e Paula, especialmente voltado para as crianças. Gravado no icônico Teatro Amazonas, em Manaus. A exibição é resultado de uma parceria com a TV Encontro das Águas, integrante da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

Confira aqui a programação completa da TV Brasil para este fim de ano.

