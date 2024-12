Mais de 3,8 milhões de veículos devem trafegar pelas rodovias concedidas no estado de São Paulo, tanto em direção ao litoral quanto ao interior paulista, durante o feriado do Ano Novo. A estimativa é da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), que inicia na segunda-feira (30) a contagem de saída da capital e da Grande São Paulo.

De acordo com as previsões no Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), que liga a capital à Baixada Santista e ao litoral sul, a concessionária Ecovias estima que aproximadamente 875 mil veículos descerão a serra pelas rodovias Anchieta (SP-150) e Imigrantes (SP-160). Na Rodovia dos Tamoios (SP-099), que leva ao litoral norte, a previsão é que cerca de 242 mil veículos circulem entre os dias 30 de dezembro e 3 de janeiro.

Nos trechos sul e leste do Rodoanel Mario Covas, administrados pela SPMar, espera-se a circulação de mais de 830 mil veículos. O trecho oeste, administrado pela RodoAnel, deve receber 968 mil veículos.

No Sistema Castello-Raposo, operado pela ViaOeste, é esperado fluxo de aproximadamente 677 mil veículos no período. No Sistema Anhanguera-Bandeirantes, devem circular cerca de 802 mil veículos. Nas duas rodovias, o maior movimento deve ocorrer na segunda-feira (30) entre 16h e 18h, terça-feira (31) das 11h às 12h.

No retorno do feriado de fim de ano, a Castello-Raposo deve registrar maior movimento na quarta-feira (1º) entre 15h e 21h, e quinta-feira (2) entre 8h e 11h. Já na Anhanguera-Bandeirantes, os horários de maior fluxo para a volta do feriado estão previstos para a quarta-feira, das 15h às 22h, e quinta-feira (2), das 8h às 11h.

No Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto (SP-070), a expectativa da Ecopistas para o período é que cerca de 963 mil de veículos passem pelas quatro praças de pedágio nos dois sentidos da rodovia. Pelas rodovias Pedro Eroles (SP-088), entre Arujá e Mogi das Cruzes, Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-098), entre Mogi das Cruzes e Bertioga, Doutor Manuel Hipólito Rego (SP-055), entre Bertioga e Santos, e Padre Manuel da Nóbrega (SP-055), entre Praia Grande e Miracatu, que conectam os municípios do Alto Tietê à Baixada Santista e ao Vale do Ribeira, devem passar cerca de 302 mil veículos.

Litoral

Segundo boletim mais recente da Ecovias, publicado às 8h, há lentidão na Rodovia dos Imigrantes, sentido litoral, do Km 28 ao Km 32; do Km 40 ao Km 43 e do Km 50 ao Km 53, todos os trechos com alto fluxo de veículos. O tempo está encoberto, com neblina no topo de serra. “Por conta da baixa visibilidade, estão bloqueadas a alça da Anchieta, no Km 40 norte com acesso à Interligação Planalto, sentido Imigrantes, a alça da Imigrantes para a Interligação no K 42, sentido Anchieta, e a alça de retorno no Km 40+200, sentido litoral’, diz o boletim.

Caminhões e carretas com destino a São Paulo devem usar o trecho de serra da Via Anchieta. A pista norte da Via Anchieta está bloqueada no trecho de serra para inversão de mão de direção. O SAI está em Operação 5x3. Para a descida, o motorista pode pegar a pista sul da Via Anchieta ou a pista sul da Rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra é realizada apenas pela pista norte da Rodovia dos Imigrantes.

De acordo com a concessionária, desde a meia-noite de quinta-feira (26), mais de 118 mil veículos desceram a serra em direção à Baixada Santista. No sentido São Paulo, a concessionária registrou a passagem de mais de 80 mil veículos. No início da manhã de hoje, entre as 7h e as 8h, desceram mais de 5,7 mil veículos e subiram mais de 2,1 mil veículos.

