As dez balsas de onde serão disparados os fogos de artifício do Réveillon de Copacabana já foram vistoriadas pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Civil e estão aprovadas para o espetáculo. Este ano, cerca de 2,5 milhões de pessoas devem acompanhar a virada do ano em Copacabana, de acordo com a prefeitura do Rio de Janeiro. Além da queima de fogos, haverá shows de grandes nomes da música brasileira como Caetano Veloso, Maria Bethânia, Ivete Sangalo e Anitta.

"Os oficiais analistas percorreram cada uma das dez balsas, verificando o distanciamento entre os artefatos, o calibre, a inclinação e se ?o posicionamento estava conforme o layout que foi apresentado pelos organizadores. O resultado é que está em conformidade?. ?A partir de agora?, o próximo passo é a corporação emitir autorização para queima de fogos em Copacabana", afirmou o ??porta-voz dos bombeiros, major Fábio Contreiras.

Por enquanto, as balsas estão atracadas na Ilha do Governador, na zona norte da capital, aguardando o momento de serem levadas para a orla de Copacabana. O espetáculo de fogos terá duração total de 12 minutos. Mas a contagem regressiva já promete emocionar o público presente, com um "balé de lasers", ao som de grandes sucessos da música brasileira e internacional.

A cidade do Rio terá shows pirotécnicos em outros dois pontos: na Praia do Flamengo e na Igreja da Penha. Treze palcos foram instalados em diversos pontos da cidade, incluindo os três de Copacabana, para a apresentação de 55 atrações musicais.

Outras cidades

Agentes da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros também avaliam os projetos de pirotecnia e vistoriam 66 espetáculos que serão realizados durante a noite de Réveillon em 21 municípios do estado do Rio de Janeiro. A soma inclui festas públicas e também eventos privados, como de hotéis e clubes.

O trabalho foi iniciado no início de dezembro e, para evitar que shows pirotécnicos sejam feitos sem a aprovação das autoridades, a polícia entrou em contato com todas as prefeituras e fez um trabalho de apuração para identificar festas privadas com a previsão de queimas de fogos. O objetivo é prevenir acidentes.

Os responsáveis por esses eventos devem entregar à Coordenadoria de Fiscalização de Armas e Explosivos da Polícia Civil um projeto de engenharia feito por uma empresa registrada e licenciada. Depois que a documentação é aprovada pelos especialistas policiais, o material e o local de onde os fogos serão disparados têm que ser fiscalizados e liberados pelos bombeiros. Também é obrigatório que um profissional técnico em pirotecnia esteja presente no momento dos disparos. A realização de queima de fogos sem autorização é ilegal, e os responsáveis podem ser punidos com multas, apreensão do material e responsabilização criminal.

