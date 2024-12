Nascido em 13 de dezembro de 1912, em Exu, Pernambuco, Luiz Gonzaga transformou o baião, o xote e o xaxado em símbolos da música brasileira. A UERN TV, parceira da TV Brasil na Rede Nacional de Comunicação Pública, foi até a cidade natal do músico para mostrar o legado deixado por ele na cultura e na música popular brasileira. Com sua sanfona inseparável, chapéu de couro e letras que retratam a vida e as paisagens do sertão, Gonzaga conquistou corações e levou a cultura do Nordeste do Brasil para o mundo.

Todos os anos, desde 2012, a cidade de Exu se banha na cultura gonzagueana no mês de dezembro. A cidade recebe turistas, forrozeiros e amantes da obra do rei do baião. O sanfoneiro Targino Gondim ressalta que “o poder da obra de Luiz Gonzaga é imenso”. Assim como ele, vários artistas dão depoimentos emocionados sobre a grandeza e a generosidade do legado do mestre.

“A ideia central de Luiz Gonzaga era para que houvesse distribuição de renda, para que acabasse a pobreza, a fome, a seca, a má vontade política. Todos esses protestos estão na música dele”, afirma Andrews Ferreira, cantor que vive o Gonzagão em shows pelo Nordeste.

O Caminhos da Reportagem conta ainda a história do Projeto Asa Branca, mantido pela Fundação Gonzagão, que há 20 anos ensina crianças do sertão a tocar sanfona. Mariana Santana, fundadora do projeto, conta que as crianças aprendem a manusear o instrumento em menos de dois meses. “Mexe com a alma, é muito lindo”, afirma emocionada.