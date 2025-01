Diversos pontos turísticos brasileiros reuniram 22,1 milhões de pessoas para a celebração da chegada de 2025. A Região Sudeste concentrou grande parte do público, com destaque para o estado do Rio de Janeiro, que reuniu mais de 5 milhões de pessoas nas celebrações.

A tradicional queima de fogos em Copacabana foi um dos principais atrativos, atraindo mais de 2,6 milhões de pessoas. Entre os visitantes estava a aposentada Célia Dutra, de Brasília, que comemorou a virada ao lado do marido e familiares nas areias de Copacabana. "Nos sentimos bem seguros, foi um espetáculo. O povo carioca é muito receptivo. Amamos o Rio de Janeiro", relatou a turista.

Em São Paulo, estima-se que pelo menos 2 milhões de pessoas tenham participado das festas de Ano Novo. No Espírito Santo, cidades como Guarapari e Vila Velha também atraíram milhões de turistas.

Os estados do Sul do país registraram números expressivos, com Balneário Camboriú, em Santa Catarina, sendo palco para 2 milhões de brasileiros e estrangeiros celebrarem a chegada de 2025, conforme dados do Ministério do Turismo.

No Nordeste, Fortaleza reuniu 1 milhão de pessoas para dar as boas-vindas ao novo ano. Outras cidades, como Sinop, no Mato Grosso, reuniram 35 mil pessoas, e Manaus, no Amazonas, contou com 150 mil participantes nas celebrações.

O Brasil também registrou um recorde histórico de turistas estrangeiros. Em 2024, mais de 6,5 milhões de visitantes internacionais vieram ao país, alcançando a melhor marca desde 1970, segundo o Ministério do Turismo.