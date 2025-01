A partir deste domingo (5), a tarifa de ônibus municipais no Rio de Janeiro passa a custar R$ 4,70. O reajuste de R$ 0,40 foi autorizado por um decreto do prefeito Eduardo Paes, publicado no Diário Oficial do Município da última quinta-feira (2).

O aumento de 9,30% equivale à correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) – considerado a inflação oficial do país – referente aos dois anos em que a tarifa ficou sem reajuste.

De acordo com a Secretaria Municipal de Transporte, mesmo passageiros que já têm os cartões de passagem (Riocard e Jaé) carregados terão debitado o valor atualizado. Ou seja, não é considerada uma compra antecipada de passagem.

Além dos ônibus municipais, o que inclui o BRT (sigla para bus rapid transit, sistema de ônibus expressos em vias exclusivas), o novo valor será válido para os chamados “cabritinhos” – as kombis e vans que transitam em comunidades de difícil acesso ou sem linhas regulares de transporte – e o veículo leve sobre trilho (VLT).

No Rio de Janeiro, a prefeitura subsidia parte do valor das passagens de ônibus. Uma das contrapartidas é que as empresas mantenham um percentual específico da frota em circulação e veículos em bom estado e com ar-condicionado funcionando.

