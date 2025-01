Pelos próximos nove dias, Tiradentes, em Minas Gerais, se converte mais uma vez na capital nacional do cinema brasileiro. Assim como acontece sempre em janeiro, a cidade histórica mineira deverá receber uma multidão de amantes da sétima arte. Anualmente, a Mostra de Cinema de Tiradentes inaugura o calendário audiovisual do país e dá o tom de muitas das discussões que irão se estender por outros festivais ao longo do ano.

Organizado pela Universo Produção desde 1998, o evento chega à sua 28ª edição homenageando a atriz Bruna Linzmeyer. Na cerimônia de abertura, que acontece na noite desta sexta-feira (23), ela receberá o troféu Barroco.

"É uma atriz talentosa, mas também uma mulher de seu tempo, que se vincula às lutas e à criação de uma arte do prazer e da rebeldia", diz Raquel Hallak, diretora da Universo Produção e coordenadora-geral do evento.

Nascida em Santa Catarina, Bruna Linzmeyer se mudou para São Paulo para estudar teatro aos 16 anos. Na televisão, acumula papéis marcantes em novelas como Gabriela (2012), Amor à Vida (2013) e Pantanal (2022).

A Mostra de Tiradentes incluiu na programação 10 filmes que fazem parte de sua carreira, entre eles os longas Baby (2024), Medusa (2021), O filme da Minha Vida (2017) e A Frente Fria que a Chuva Traz (2016) e os curtas Se Eu tô Aqui é por Mistério (2024) e Alfazema (2019).

Além da homenagem a Bruna, a cerimônia de abertura contará com uma performance e oferecerá ao público a pré-estreia de Girassol Vermelho, novo longa-metragem ficcional do diretor mineiro Éder Santos. Na nova produção, ele dirigiu um elenco estrelado, que conta com os atores Daniel de Oliveira, Chico Diaz e Bárbara Paz.

Os organizadores estimam que mais de 30 mil pessoas passarão pela cidade mineira. Ao longo da programação, que se estende até 1º de fevereiro, serão exibidos ao todo 140 filmes, sendo 43 longas, um média e 96 curtas-metragens. São títulos de 21 estados diferentes.

Alguns estarão disponíveis em formato online, na plataforma da mostra. Além das sessões cinematográficas, o público poderá acompanhar apresentações artísticas, oficinas e debates. Todas as atividades são gratuitas.

Temática

Como em todas as edições, um tema norteia as discussões da Mostra de Cinema de Tiradentes. A escolha leva em conta observações sobre a produção do cinema brasileiro. Neste ano, a temática central aparece na forma de uma pergunta: "Que cinema é esse?".

De acordo com Raquel Hallak, a proposta é levantar o questionamento sobre o atual estágio da produção nacional. "A intenção é que o cinema brasileiro se arrisque a fazer perguntas novas, se arrisque a sair do já conhecido, seja na criação dos filmes, na elaboração das políticas públicas e estruturais do setor, na eleição de nossas prioridades, na nossa própria linguagem no debate público e no forjamento das novas ideias".

A lista de filmes selecionados inclui títulos de 21 unidades da federação. São 35 produções paulistas, 32 fluminenses, 24 mineiras e 10 cearenses. Outros 17 estados terão entre um e sete filmes presentes na programação.

O ponto alto é a Mostra Aurora, que abrirá espaço para o primeiro longa-metragem de diretores em início de carreira. Essa categoria específica para a valorização de novos cineastas surgiu em 2008, na 10ª edição. De lá pra cá, ela se firmou como uma das mais importantes vitrines do evento.

Neste ano, concorrem seis títulos produzidos em cinco estados: Ceará, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe. Além da Mostra Aurora, a 28ª edição contará com outras 16 categorias, das quais quatro são competitivas.

