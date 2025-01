"É uma conjuntura muito específica. É diferente de quando a gente fala dos festivais de Berlim e de Cannes. Claro que sempre é preciso uma articulação porque todo festival tem uma política interna. Mas não necessariamente é preciso muito dinheiro como no Oscar. É magnífico. É muito bonito. Mas eu acho bem difícil que isso comece a acontecer com frequência", avalia.

Experiência

Organizada pela Universo Produção, a Mostra de Cinema de Tiradentes deu início à sua 28ª edição na sexta-feira (24). O evento inaugura o calendário audiovisual do país e dá o tom de muitas das discussões que irão se estender por outros festivais durante o ano. Ao longo da programação, que se estende até 1º de fevereiro, serão exibidos ao todo 140 filmes, sendo 43 longas, um média e 96 curtas-metragens. São títulos de 21 estados diferentes.

Como homenageada da edição, Bruna Linzmeyer recebeu o Troféu Barroco na cerimônia de abertura. Além disso, a Mostra de Tiradentes incluiu na programação 10 filmes que fazem parte de sua carreira, entre eles os longas Baby (2024), Medusa (2021), O filme da Minha Vida (2017) e A Frente Fria que a Chuva Traz (2016) e os curtas Se Eu tô Aqui é por Mistério (2024) e Alfazema (2019).

De acordo com a atriz, é uma seleção que inclui obras com cineastas mais experientes e também com diretoras em início de carreira. "É muito bonito poder trabalhar com pessoas que têm diferentes tempos de experiência. De algum jeito me sinto também testemunha dessas diretoras, de ver as pessoas fazendo os seus primeiros filmes. Mais emocionante do que fazer filme é fazer o seu primeiro filme. Isso me emociona, me atravessa e me instiga", afirmou.

Ela destacou a qualidade de alguns trabalhos de novas cineastas e disse acreditar que o futuro do cinema brasileiro é promissor. Mas cobrou investimentos, citando iniciativas da Coreia da Sul, para impulsionar a cultura do país. "Outro exemplo é a Tailândia. O governo investe em ter restaurante de comida tailandesa ao redor do mundo. E aí a gente passa a conhecer a comida. E hoje eu tenho muita vontade de conhecer a Tailândia. É um investimento que retorna de maneira desviante".