A Viamobilidade inicia nesta segunda-feira (27) a operação parcial da Estação Varginha, extensão da Linha 9 - Esmeralda, que aumenta o atendimento do metrô paulista em 1,8 quilômetro em direção ao extremo sul da capital e à região do ABC. Após seguidos atrasos na obra, a estação construída pela estatal CPTM tem capacidade de atender cerca de 50 mil passageiros por dia e beneficia os bairros do extremo sul da capital, como Varginha, Vila Natal, Granja Nossa Senhora Aparecida, Jardim Maria Amália, Jardim Maria Fernandes e Jardim Guanabara.

A licitação para a obra foi iniciada ainda quando Geraldo Alckimin era governador do estado de São Paulo, em 2013, mas sucessivos problemas atrasaram a contratação e a execução. A construção da Estação Varginha custou R$ 163 milhões, e fez parte, com a revitalização da Estação João Dias e a inauguração da Estação Bruno Covas-Mendes/Vila Natal, de um total de R$ 950 milhões em investimentos na extensão da Linha 9 - Esmeralda, entre recursos federais, estaduais e municipais.

A nova estação começará a funcionar com operação assistida, por 90 dias, com monitoramento dos sistemas, equipamentos e de instalações. As viagens iniciais serão até a estação Bruno Covas/Mendes-Vila Natal sem cobrança de tarifa, de segunda a sexta, das 10h às 14h. Durante a operação assistida, o usuário deverá utilizar o acesso leste da estação, pela avenida Nathália Pereira da Silva. A partir da Estação Bruno Covas-Mendes/Vila Natal haverá pagamento de passagem, no valor comum do sistema.

A nova estação começa a operar contando apenas com um dos acessos principais, o Leste. A previsão é de término do acesso Oeste, de um bicicletário e de um pátio de manobras no primeiro trimestre deste ano. Já o principal caminho de chegada à estação, um terminal de acesso semelhante ao de outras estações entregues na capital na última década, como as da linha 4 do metrô, deve dividir linhas com o terminal urbano Grajaú, e tem previsão de entrega em 2026. Segundo o governo do estado, a Estação Varginha terá três passarelas.

Tags:

mobilidade urbana | São Paul | transporte público