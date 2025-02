A Igreja e o Convento de São Francisco de Assis foram tombados como Patrimônio Mundial. Os registros desse santuário nos livros do Tombo das Belas Artes e do Tombo Histórico do Iphan, que registram bens culturais de valor artístico que devem ser preservados, datam do ano de 1938.

A Igreja de São Francisco de Assis, erguida entre os séculos 17 e 18, é classificada também como uma das Sete Maravilhas de Origem Portuguesa no Mundo pelas expressões singulares do movimento barroco no Brasil.

A basílica e seu convento estão localizados no Largo do Cruzeiro de São Francisco, no Pelourinho, e estão entre os principais pontos turísticos do local.

O Centro Histórico de Salvador é reconhecido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) por sua importância cultural.

A pedra fundamental da igreja foi colocada em 1686. E o conjunto arquitetônico tem inspiração em edificações jesuítas.

A fachada barroca do prédio tem pedra calcária nas partes aparentes e arenito nas áreas rebocadas. Já o interior registra adornos talhados em madeira banhados a ouro e painéis de azulejaria portuguesa, que retratam o nascimento de São Francisco.

