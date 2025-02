A chef Teresa Corção é a convidada da edição inédita do Xodó de Cozinha, que aleva ao ar neste sábado (8), às 13h. Durante o programa, a apresentadora Regina Tchelly bate um papo com Teresa sobre a mandioca, também conhecida como aipim ou macaxeira.

Apesar de ter tantos nomes, a “rainha do Brasil” é tão única que não pode faltar na mesa dos brasileiros. Símbolo de segurança alimentar e nutricional, a mandioca é versátil, potente e alimenta milhões de pessoas todos os dias.

Teresa Corção, que comanda o Instituto Maniva, voltado ao fortalecimento da agricultura familiar, é especialista no estudo da mandioca no Brasil.

Para homenagear esse alimento tão importante, consumido de Norte a Sul do país, a chef Regina mostra receitas inovadoras com o tubérculo enquanto conversa sobre a fome no Brasil. Ela e Teresa preparam torresminho de entrecasca de macaxeira, bolo de macaxeira e coco e beiju de tapioca com beterraba.

O conteúdo original da emissora pública prioriza a alimentação saudável, nutritiva, de baixo custo e com uso integral dos alimentos. O Xodó de Cozinha pode ser acompanhado no YouTube do canal e fica disponível no app TV Brasil Play.