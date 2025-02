A Biblioteca Nacional (FBN), no Rio de Janeiro, e a British Library (BL) assinaram, nesta segunda-feira (10), um acordo para trabalhar de forma colaborativa em projetos de pesquisa, projetos de engajamento com o público em geral e no compartilhamento de informações sobre seus respectivos acervos, aquisições contemporâneas, fornecedores, práticas e conhecimentos.

O documento foi assinado na sede da British Library, em Londres, pelo presidente da Fundação Biblioteca Nacional (FBN) – entidade vinculada ao Ministério da Cultura (MinC) – Marco Lucchesi, e pela chefe-executiva da BL, Rebecca Lawrence.

Memorando

“A Biblioteca Nacional do Brasil se orgulha do memorando assinado com a British Library porque reforça os laços históricos entre os nossos países, com base na cultura e no diálogo, no domínio dos acervos bibliotecários e na aprendizagem técnica oportuna e mútua na investigação de gestão e inovação. Celebra as diferenças que nos unem e inaugura uma série de ações conjuntas”, disse o presidente da FBN, Marco Lucchesi.

“Temos o prazer de anunciar este memorando de entendimento entre a British Library e a Biblioteca Nacional do Brasil, que nos permite desenvolver o valioso diálogo profissional e a troca de habilidades entre nossas duas instituições. Esperamos trabalhar em estreita colaboração para avançar o conhecimento e enriquecer a compreensão das coleções que cuidamos”, diz a chefe-executiva da BL, Rebecca Lawrence.

A British Library é a biblioteca nacional do Reino Unido. Suas prateleiras abrigam mais de 170 milhões de itens – uma coleção viva, que aumenta a cada dia. As sedes da BL, em Londres e Yorkshire, têm coleções que vão desde jornais e mapas até gravações sonoras, patentes, revistas acadêmicas, bem como uma cópia de todos os sites e blogs de domínio do Reino Unido.

Seus espaços públicos proporcionam um local para pesquisar, encontrar amigos, iniciar um novo negócio ou simplesmente para se inspirar visitando suas galerias e eventos.

