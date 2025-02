Uma nova tempestade atingiu a região metropolitana de São Paulo na tarde desta segunda-feira (10).

Houve registro de mais de 100mm de chuva em Guarulhos, com alagamentos em bairros próximos ao Rio Tietê e no centro da cidade.

As cidades de Osasco e Barueri também tiveram ruas alagadas. Na capital paulista, o Centro de Gerenciamento de Emergências decretou estado de atenção em toda a cidade.

Guarulhos

Guarulhos teve diversos pontos de alagamento, segundo os bombeiros e a Defesa Civil.

"A Defesa Civil registrou 6 ocorrências de alagamentos em residências, nos bairros Vila Flórida, Centro, Jd. Nazaré e Cocaia; duas ocorrências de quedas de árvores no Cocaia, e o desabamento parcial do muro da Etec, no Parque Cecap".

A prefeitura informou que está realizando no apoio às famílias atingidas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, foram recebidos 56 chamados para socorro em alagamentos e enchentes, 18 dos quais em Guarulhos, além de 26 chamados para quedas de árvores e três por desabamentos ou deslizamentos. Não há registro de vítimas.

A corporação fez ainda buscas em córregos e nas imediações de um piscinão no Capão Redondo, zona sul da cidade, onde na última sexta-feira foi informado o desaparecimento de um jovem por causa das chuvas.

