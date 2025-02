A Maximus Confecções, fábrica de fantasias que pegou fogo na manhã desta quarta-feira (12), no Rio de Janeiro, não tinha autorização do Corpo de Bombeiros para funcionar. A informação é do coronel Luciano Sarmento, subcomandante-geral da corporação.

Vinte e uma pessoas foram socorridas pelos bombeiros. Ao menos 12 estão em um quadro grave de saúde. Não há mortos, nem desaparecidos.

“A edificação não possuía aprovação do Corpo de Bombeiros, não tinha a condição de segurança necessária para estar funcionando”, afirmou Sarmento.

“Era uma edificação que possuía muitos materiais de alta combustão, como plásticos e papéis. A edificação não possui certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros e, por consequência, não tinha as condições de segurança para o funcionamento”, completou em entrevista a jornalistas no local do incêndio.

Segundo o coronel, o Corpo de Bombeiros despachou viaturas às 7h39 e chegou ao local em menos de cinco minutos. A área atingida pelo fogo é de cerca de 500 metros quadrados. Algumas áreas foram bastante destruídas. Os bombeiros precisaram de duas horas para controlar as chamas e iniciar o trabalho de rescaldo.

Segundo Sarmento, 70 bombeiros de 13 quartéis e 20 viaturas atuaram no combate ao fogo e socorro das vítimas.

A Maximus Confecções fica na rua Roberto Silva, em Ramos, bairro da zona norte carioca, e fabricava fantasias para diversas escolas de samba.

Hospitais

De acordo com a direção do Hospital Estadual Getúlio Vargas, no bairro vizinho da Penha, dez pessoas foram levadas para a unidade, sendo nove em estado grave: três homens e seis mulheres. A décima vítima passava por avaliação ainda na manhã desta quarta-feira.

“Todos os pacientes deram entrada com queimaduras em via aérea após inalação de fumaça tóxica”, esclareceu a unidade em nota.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que nove vítimas foram encaminhadas para unidades da rede municipal - quatro estão no Hospital Municipal Souza Aguiar, duas no Centro de Emergência Regional da Ilha do Governador, duas no Hospital Municipal Salgado Filho e uma no Hospital do Andaraí. Três estão em estado grave (duas no Souza Aguiar e uma no Andaraí).

Relatos de vítimas

Os relatos de pessoas que estavam na fábrica de fantasias dão conta de que o fogo começou bem cedo e se alastrou rapidamente, por causa da presença de materiais infláveis como espumas e tecidos.

Por causa da proximidade do carnaval, a fábrica funcionava com turno estendido e alguns funcionários dormiam no local. Há casos de pessoas que foram acordadas com a gritaria e pedidos de socorro.

O funcionário Ricardo Santos contou que tinha acabado de chegar e estava se preparando para começar a trabalhar, quando presenciou o desespero de colegas.

“Veio a gritaria, todo mundo gritando. Eu estava me arrumando. Não sei como começou. Só pensei em ajudar”, disse ele, que usou uma escada para ajudar a socorrer outros trabalhadores. “Coloquei a escada no pé da janela para todo mundo descer”, observou.

Marilúcia Blackman, moradora de um prédio vizinho à fábrica, disse que percebeu o incêndio ao olhar pela janela de casa e ver muita fumaça preta. "Eu tirei as pessoas dos fundos, fui chamando e ligando para o bombeiro", relatou. "A gente não sabe o que vai acontecer, eu não sei se eu vou poder voltar para a minha casa", lamentou.

O coronel Luciano Sarmento, do Corpo de Bombeiros, informou que imóveis vizinhos estão passando por uma avaliação de comprometimento estrutural por parte da Defesa Civil.

Além de fantasias, a Maximus também fabrica roupas para alas, diretorias das escolas, torcidas de futebol e fardas militares. A Agência Brasil busca contato com a Maximus Confecções.

A Polícia Militar mantém a área isolada, enquanto a Polícia Civil realiza a perícia e investiga as causas do incêndio. A ocorrência foi registrada na 21ª Delegacia de Polícia.

Desfiles

A fábrica produzia fantasias e vestimentas para diversas escolas de samba. A Império Serrano e Unidos da Ponte informaram que toda a produção do desfile deste ano estava na confecção. As duas agremiações são da Série Ouro, o grupo de acesso do carnaval carioca.

A Liga RJ, que representa as escolas do grupo de acesso, lamentou o incêndio, prestou solidariedade às escolas e convocou uma reunião para tratar da situação das agremiações.

