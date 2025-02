No palco da edição histórica que homenageia Ekedi Dete Lima, uma das fundadoras e estilista do bloco, o evento promove encontros musicais e performances artísticas. A anfitriã é Band’Aiyê, sob regência dos maestros Mário Pam e Kehindê Boa Morte.

As atrações confirmadas são as cantoras e compositoras baianas Rachel Reis e Larissa Luz, o Coletivo Afrobapho, a orquestra Aguidavi do Jêje, a atriz e cantora Denise Correia e as atrizes Cris Vianna e Jeniffer Nascimento.

Ao todo 15 finalistas, disputam o título de Rainha do primeiro bloco afro do país que se consolidou com uma das principais expressões culturais do carnaval baiano. Carisma, beleza e desenvoltura na dança afro são alguns dos critérios para conquistar a tão desejada coroa que será entregue por Larissa Valéria Sá Sacramento, atual Deusa do Ébano.

Quando subir no trio para arrastar a multidão de foliões em Salvador, a nova diva abre os caminhos e guia o cortejo do Mais Belo dos Belos. A manifestação cultural tinge as ruas da capital do estado com as cores do bloco pioneiro: amarelo, branco, vermelho e preto.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

Serviço

44ª Noite da Beleza Negra – sábado, dia 15/2, ao vivo, às 22h, na TV Brasil

