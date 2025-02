São mais ou menos 380 fantasias confeccionadas por cada ateliê, que levam de 30 a 40 dias para ficarem prontas, segundo Junior. “Quando tem o material, conseguimos fazer em torno de 30 a 40 dias, mas tem todo o processo de chegada do material, isso demora um pouco, ficam algumas pendências para o final, mas é mais ou menos esse tempo que leva”, explica.

Todas as fantasias são produzidas no barracão, com acompanhamento da direção e do carnavalesco da agremiação. Após o desfile, as fantasias são desmanchadas, e o material é vendido para escolas de outras cidades, para ser usado no próximo ano. Ao todo, a Unidos da Tijuca reúne atualmente em torno de 150 pessoas envolvidas na construção do desfile deste ano.

A esperança de Junior é que a escola seja campeã do carnaval, retornando para o bairro da Tijuca com o quarto título como vencedora do Grupo Especial do Rio de Janeiro. O último foi conquistado em 2014, com o enredo Acelera, Tijuca!, que homenageou o piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna, morto em um acidente de carro durante o Grande Prêmio de San Marino, na Itália, 20 anos antes, em 1º de maio de 1994. A agremiação também foi vencedora nos anos de 2010 e 2012, com os enredos É Segredo! e O Dia em que Toda a Realeza Desembarcou na Avenida para Coroar o Rei Luiz do Sertão.

Em março, a Unidos da Tijuca será a primeira escola a desfilar no dia 3 de março no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. À Agência Brasil, Edson garante que as expectativas para este ano são “as melhores possíveis”. “Precisamos fazer desse enredo, desse desfile, o melhor desfile das nossas vidas aqui na Unidos da Tijuca, para podermos cumprir com as expectativas não só da comunidade, mas também do mundo do samba”, afirma.

*Estagiária sob supervisão de Vinícius Lisboa





