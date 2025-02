, da, recebe nesta terça-feira (25) o jornalista norte-americano e. Ele trabalhou como correspondente internacional no Brasil e recentemente lançou o, em que analisa os protestos ocorridos em diversos países na década de 2010. O

No bate-papo com o jornalista Leandro Demori, Bevins analisa o cenário político desde a onda de manifestações em 2013, bem como a influência desse movimento das ruas na política brasileira. Ele acredita que as manifestações de 2013 têm relação indireta com a ascensão da direita nos anos seguintes.

"Em 2013, a direita se sentiu confortável em ir para as ruas pela primeira vez desde 1964, quando houve outra manifestação da direita que possibilitou pedir o golpe militar”, compara.

Na entrevista, Bevins analisa ainda qual foi o papel das redes sociais nesse cenário brasileiro e nos contextos políticos mundiais. “Havia esperança, entre 2011 e 2013, de que a internet ia necessariamente levar o mundo a mais democracia, mais transparência. Realmente fica bizarro lembrar disso hoje em dia, porque todo mundo acreditava nesse sonho", lamenta.

O DR com Demori também está disponível, na íntegra, no Youtube e no aplicativo TV Brasil Play. O programa também é transmitido em áudio, simultaneamente, na Rádio MEC, e as entrevistas ficam disponíveis em formato de podcast no Spotify.

Sobre o programa

O programa Dando a Real com Leandro Demori, ou simplesmente DR com Demori, traz personalidades para um papo mais íntimo e direto, na tela da TV Brasil. Já passaram pela mesa nomes como o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes; a deputada federal Erika Hilton; a cantora Zélia Duncan; e o fundador da banda Pink Floyd, Roger Waters.

