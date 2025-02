Imagens provenientes de acordos e parcerias com agência internacionais têm direitos reservados e são de reprodução proibida.

>> O serviço está disponível aqui.

Além dele, a Foto Agência conta com uma página na ferramenta Flickr que também é atualizada diariamente e disponibiliza fotos jornalísticas e artísticas para uso.

“Com a Agência Brasil e seu serviço de imagens, reforçamos o compromisso com a democratização da informação e a facilidade no acesso a conteúdos de qualidade produzidos por profissionais de excelência. É a comunicação pública chegando ainda mais longe”, afirma a diretora Cidinha Matos.

Imagens Premiadas

As imagens realizadas pelos profissionais da Agência Brasil são destaque no cenário fotojornalístico nacional.

>> Veja aqui as 100 melhores fotos de 2024

Em 2024, por exemplo, os fotógrafos Paulo Pinto e Fernando Frazão venceram a 41ª edição do Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo, organizado pelo Movimento de Justiça e Direitos Humanos (MJDH), em parceria com Ordem dos Advogados do Brasil - RS (OAB-RS).