Apresentação

O jogo de iluminação, ferramenta que as escolas estão utilizando cada vez mais nos desfiles e, conforme Paulo Barros, veio para agregar, agora é essencial e ajuda muito as apresentações. “Aquela iluminação antiga era muito cruel. Era um clarão causando na avenida. Sem dúvida a iluminação foi um divisor de águas para a gente”, observou.

“A gente está fazendo um desfile para causar sensações. A gente sempre espera o melhor”, apontou, já elogiando o envolvimento dos componentes. “Dedicação total. Tenho ido a alguns ensaios na 28 [Boulevard 28 de Setembro, uma das principais vias do bairro] e têm sido fabuloso. Mas a magia só acontece no dia. Não tem essa história de favoritismo. Pode ser que no dia a comunidade aja da mesma maneira ou pode ser que não”, comentou.

A comissão de frente da Vila está sendo preparada pelos coreógrafos Alex Neoral e Márcio Jahú, uma parceira que com Paulo Barros forma um triângulo para a criação.

"A gente se encontrou felizmente, primeiramente na Vila Isabel, seguimos na Viradouro, agora a gente segue novamente na Vila Isabel, e vem sendo sempre um triângulo muito feliz em que as ideias vão aparecendo de uma forma muito orgânica e prazerosa. Paulo é um carnavalesco muito experiente , que gosta de comissão de frente. Ele tem, sim, uma importância muito grande no desenvolvimento criativo, na parte de elaboração das ideias, de execução. A gente tem sempre o suporte dele e sempre com muitas novidades”, revelou Alex Neoral à Agência Brasil.

Surpresa?

Como tem sido comum nos desfiles, as comissões de frente são preparadas para apresentar inovações, momentos de encantamento e grandes surpresas. No desfile deste ano da Vila o público vai poder esperar algo nesse sentido.

“Acho que todos os coreógrafos hoje partimos da surpresa, daquilo que a gente pode trazer como elemento que vai realmente surpreender e que vai levantar o público. Isso é algo até ruim de certo ponto, porque a ideia poderia ser até muito mais singela, muito mais lúdica e nem sempre dá para ser assim. A exemplo do ano passado, que a gente trouxe as crianças, foi uma surpresa linda até emocionante, mas que não tinha nada de efeito de ilusionismo, de pirotecnia e foi algo mais para o lado mesmo do genuíno, da essência de trazer a criança, acho que foi de um lado mais imagético, metafórico e que não foi do lado do efeito”, contextualizou.