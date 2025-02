O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) do Rio de Janeiro detectou irregularidades em 70% das fábricas de gelo inspecionadas em 2025. Segundo o instituto,

Ao todo, foram realizadas este ano cerca de 20 inspeções em fábricas de gelo. Foi detectada ainda presença de amônia em grande quantidade.

Diante da situação, nesta quarta-feira (26), o Inea e a Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade do Rio de Janeiro deflagraram uma operação para coibir a distribuição e venda de gelo produzido com água imprópria para o consumo. A ação foi uma parceria entre as polícias Civil e Militar e a Cedae, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.