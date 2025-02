“Que onda, que festa de arromba”. Os versos da canção Festa de Arromba, de Erasmo Carlos , traduzem um dos movimentos culturais mais importantes do país: a Jovem Guarda, que completa 60 anos em 2025. Para celebrar este aniversário, o Museu da Imagem e do Som (MIS) de São Paulo inaugurou, nesta quinta-feira (27), uma nova mostra ao público, que apresenta discos, pôsteres, roupas, vídeos, capas de revistas, fotografias e itens pessoais dos grandes expoentes deste movimento.

Feita por jovens e para jovens, a Jovem Guarda foi um movimento que surgiu a partir de um programa de grande sucesso nas tardes de domingo da TV Record e que foi lançado no dia 22 de agosto de 1965. “A Jovem Guarda foi a primeira vez em que artistas jovens falaram com o público jovem. Foi um programa de televisão criado pelo publicitário Calito Maia com o objetivo de falar com os jovens. A música brasileira era riquíssima antes da Jovem Guarda e também depois, mas não tinha esse perfil [de falar com os jovens]. Foi na Jovem Guarda que se deu isso e, por isso, estamos resgatando esse caráter inovador”, disse o diretor-geral do MIS e curador da mostra, André Sturm.

Influenciadas pelo rock and roll que surgiu nos Estados Unidos, as músicas da Jovem Guarda eram vibrantes e alegres, com temáticas românticas, triviais e dirigidas à juventude. E foi isso, inclusive, que deu ao movimento sua maior polêmica: muitos diziam que era alienante e não demonstrava preocupação com os problemas do país, que na época enfrentava uma ditadura militar.

“A Jovem Guarda aconteceu no mundo todo, simultaneamente. A Jovem Guarda, no Brasil, também sofria muito essa americanização, uma influência muito forte dos Estados Unidos, que introduziram o rock, o jeans e toda essa parte tanto instrumental, quanto musical e comportamental”, explicou o jornalista Washington Morais

Em 1967, foi realizada em São Paulo a Marcha contra a Guitarra Elétrica, em que um grupo, liderado por cantores e compositores como Elis Regina, Geraldo Vandré e Gilberto Gil, foi às ruas para protestar contra o movimento. Defensores da música nacional, eles criticavam a Jovem Guarda e o que ela representava: a invasão cultural estrangeira. Para eles, a guitarra era um símbolo do imperialismo norte-americano.

“Eles eram contra o uso da guitarra elétrica na música brasileira. Mas, logo depois, Gilberto Gil levou os Mutantes e suas guitarras para tocar Domingo no Parque. Todos os que contestaram, de alguma forma, depois tiveram que recuar. A Elis Regina depois gravou canções de Roberto Carlos. O novo, quando surge, sempre cria alguma resistência. E a Jovem Guarda demorou para ser incorporada”, lembrou Morais. “Mas a Jovem Guarda deu início a toda uma indústria de instrumentos [musicais] e também fonográfica porque as gravadoras, quando perceberam aquele movimento musical, começaram a correr atrás daqueles jovens talentosos”, acrescentou.

O programa