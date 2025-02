Uma publicação compartilhada por Acadêmicos do Tucuruvi (@academicosdotucuruvi)

A Gaviões da Fiel, escola de samba da torcida do Corinthians, afirmou que graças ao planejamento e aos recursos disponíveis, a direção de carnaval conseguiu agir de forma rápida e eficiente para tratar a situação ocasionada pelo mau tempo.

"Os reparos já estão em fase final e garantimos que tudo estará pronto para a nossa apresentação no sábado", diz em comunicado.

Já a Dragões da Real, da torcida do São Paulo, disse que houve uma avaria em uma escultura do último carro alegórico, e que já estão trabalhando no reparo.

Tempo

Não há previsões de novos temporais na capital paulista para esta quinta-feira. Segundo os meteorologistas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da cidade de São Paulo, uma área de chuva isolada de forte intensidade formada pela combinação entre o calor e a entrada de umidade da brisa marítima, que atuou de forma isolada e forte na capital paulista, se deslocou para o município de Guarulhos.

"Conforme as estações meteorológicas automáticas do CGE, não chove na capital paulista. As próximas horas seguem sem previsão de novos temporais, apenas com variação de nuvens. A mínima esperada para a próxima madrugada é de 21°C", prevê o CGE.

