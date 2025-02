A intenção dos carnavalescos com o enredo não é mostrar a vida do cantor e compositor, mas a relação do trabalho dele com a vida do seu público e fãs. “Nós investigamos como a música de MiIton atravessa cada pessoa. Na verdade, não estamos interessados em mostrar na avenida o desenvolvimento que falasse sobre a vida pessoal, ou trajetória pessoal, a carreira do Milton Nascimento. O que importa para a gente, é saber a enormidade do artista, o tamanho do artista a partir de como ele atravessa a vida das pessoas. Nessas descobertas nós vamos vendo como o Milton faz parte do dia a dia, do cotidiano, dos momentos importantes de muitos brasileiros e, principalmente, do nosso país”, analisou André para o site da escola.

Gonzaga adiantou que o desenvolvimento do enredo é exatamente o que o título sugere. “A gente vai sair em procissão numa grande cantoria exaltando e lembrando essas grandes canções que tocam o emocional do povo brasileiro, que falam sobre as nossas identidades, sobre a nossa cultura, sobre a nossa percepção, sobre a vida, sobre poesia, sobre música, até chegarmos nesse grande trono no final, em Minas Gerais, para coroá-lo como grande sol da música popular brasileira”, relatou.

Para André Rodrigues, a música do Milton é importante para marcar momentos sobre cada pessoa, sobre famílias. O carnavalesco acrescentou que ela acrescentou humanidade no processo de desenvolvimento do enredo.

“Traz um sentimento bonito. O que a Portela vai mostrar também são essas relações pessoais, essas relações que envolvem a música do Mílton Nascimento como trilha. Por isso, que no desfile a cada ala que entrar será como se um grupo de pessoas estivesse cantando essas músicas. As nossas alegorias, por sua vez, serão os andores desse desfile, como se nós, fãs de Milton Nascimento, tivéssemos produzido andores para poder levar em Três Pontas para poder homenageá-lo”, explicou.

André lembrou que nos quase 102 anos de Portela, que serão completados em abril, essa é a primeira vez que a escola escolhe homenagear um artista em vida. “Isso mostra a dimensão do Milton Nascimento para o cenário nacional. A importância dele para a música popular brasileira, mas também a gente busca fazer uma forma de equiparar essas duas grandezas, essas duas potências. Em momento algum a gente coloca o Milton Nascimento maior do que a Portela ou a Portela maior que o Milton Nascimento, mas é importante que os dois estejam se reverenciando e de alguma maneira se homenageando nesse momento”, ressaltou.

“É lindo ver como o Milton se debruça sobre a emoção portelense e é bonito ver como a Portela também acaba se debruçando nas emoções que o Milton Nascimento traz para dentro da escola”, completou o carnavalesco.

Gonzaga afirmou que a Portela está muito feliz de ter Milton Nascimento conduzindo este carnaval, o que também é o sentimento dele em ser homenageado pela Portela. “Nós entendemos a grandeza do artista, a grandeza da escola, que a gente está trabalhando e a gente entende que a soma dessas duas potências vai resultar em um grande carnaval”, concluiu.

Tia Surica

Presidente de honra da Portela, baluarte da escola, cantora, integrante da Velha Guarda, Iranette Ferreira Barcellos, 84 anos de idade, conhecida como Tia Surica, é respeitada no mundo do samba, onde começou cedo. Quando tinha quatro anos foi levada pelos pais Judith e Pio, para a Portela, que considera a sua segunda família, e dali não se afastou nunca mais. Se emociona, chora de tristeza e de alegria, ri, faz feijoadas, participa ativamente da vida da azul e branco.

Com todo esse currículo, Tia Surica ficou feliz com o anúncio do enredo. A homenagem ao cantor e compositor brasileiro, como afirmou, é mais que merecido.

“Fiquei muito emocionada, adorei porque temos que receber flores em vida. Quando o carnavalesco sugeriu este enredo e a diretoria aceitou eu fiquei muito satisfeita. Ele e um grande cantor e um grande compositor”.

“Conforme eu digo sempre, o carnaval se perde na avenida. Tenho certeza que se a gente desfilar bem, estou confiante nesse campeonato. Vai ser um desfile emocionante. Tenho certeza que o pessoal vai se emocionar muito. Ele já está com idade, então homenagear Milton Nascimento é fundamental por tudo que ele fez para a música brasileira”, defendeu.

Quadra

Segundo Tia Surica o envolvimento dos componentes da escola foi visível nos ensaios na quadra da Rua Clara Nunes. “Parecia até ensaio geral. Foi emocionante. Todo mundo cantando, aquela alegria, aquela satisfação. A bateria ótima, porque a bateria da Portela está muito boa e o pessoal curtindo o samba. [O enredo] conquistou a comunidade, que abraçou”, relatou.

Na pergunta se a Velha Guarda abençoou? A resposta veio logo: “Foi geral, graças a Deus”.

A proximidade do desfile oficial mexe com os sentimentos de Tia Surica. “Agora, quando chega mais perto é que eu vou me empolgando. Estou doida que chegue e a Portela vai ser a última de terça-feira [o último dia de desfiles do Grupo Especial]. Se Deus quiser nós faremos um bom desfile”, apontou.