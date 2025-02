Na sequência, a Barroca Zona Sul vem com o enredo “Os nove oruns de Iansã”, preparado pelo carnavalesco Pedro Alexandre Magoo. Depois vai desfilar a Dragões da Real, com o tema “A vida é um sonho pintado em aquarela”, do carnavalesco Jorge Freitas.

Com a abertura das velhas guardas de São Paulo e a apresentação de sete escolas de samba começam hoje (28), a partir das 21h, os desfiles do Grupo Especial no Sambódromo. ACom a inspiração criativa do carnavalesco David Eslavick, vai exaltar os ensinamentos de Mahatma Gandhy.

Depois estão programadas as escolas Mancha Verde, com o enredo “Bahia, da fé ao profano”; Acadêmicos do Tatuapé, com “Justiça – a injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar”; Rosas de Ouro, com “Rosas de Ouro em uma grande jogada”, e a Camisa Verde de Branco, com o tema “O tempo não para! Cazuza – o poeta vive”, por volta das 5h30 deve encerrar o primeiro dia de desfiles na capital paulista.

Serviço

Como chegar

Avenida Olavo Fontoura, 1209 – Santana

Transporte

Nos dias de desfiles (grupo especial, acessos 1 e 2; e desfile das campeãs), a SPTrans vai disponibilizar duas linhas de ônibus com atendimento exclusivo ao Sambódromo, partindo das estações Portuguesa-Tietê e Palmeiras-Barra Funda do Metrô. As linhas de ônibus de serviço noturno também auxiliam o público no retorno para casa. Todas as linhas são tarifadas.

Táxi

Os táxis circulam em operação especial e com maior número de veículos na região do Sambódromo em dias de desfile. O desembarque deve ser feito, preferencialmente, na região da Ponte da Casa Verde com a Avenida Braz Leme, mais próxima dos portões de entrada.

Estacionamento

O Estacionamento do Distrito Anhembi tem como acesso portão 5 ou portão 7.

Tags:

carnaval2025 | grupo Especial no Sambódromo | São Paul | Velhas Guardas