Fundado em 1918, o tradicional bloco de carnaval Cordão da Bola Preta promete reunir milhões de foliões no centro da cidade do Rio de Janeiro neste sábado (1)., na Rua Primeiro de Março, com início do desfile às 9h.

Em 2013, o Cordão da Bola Preta chegou a reunir mais de dois milhões de pessoas na Avenida Rio Branco, também no Centro. Além do bloco centenário, são destaques neste sábado o Amigos da Onça, com concentração no calçadão da Praia do Flamengo, e o Multibloco, com início na Avenida Henrique Valadares.

À noite, tem o segundo e último dia de desfile das escolas de samba da Série Ouro, no Sambódromo Marquês de Sapucaí. A campeã se classifica para desfilar no Grupo Especial no carnaval de 2026, já as últimas duas colocadas serão rebaixadas para a Série Prata, divisão que compete na Estrada Intendente Magalhães, via que liga o bairro de Madureira a Campo dos Afonsos.

Programação de blocos oficiais deste sábado (1º):

- A Banda do Largo da Segunda-Feira

Horário: 16h

Endereço: R. Conde de Bonfim, 25 - Tijuca

- Alta Pressão

Horário: 12h

Endereço: R. Cel. Agostinho, 161 - Campo Grande

- B.C. Ciganas Feiticeiras de Olaria

Horário: 17h

Endereço: Olaria, Rio de Janeiro

- B.C. Eles Que Digam

Horário: 16h

Endereço: R. Nabuco de Freitas - Santo Cristo

- Banda de Ipanema

Horário: 15h

Endereço: R. Gomes Carneiro, 55 - Ipanema

- Batuquebato

Horário: 15h

Endereço: Praça Tiradentes - Centro

- Blocão da Barra

Horário: 8h

Endereço: Praça São Perpétuo - Barra da Tijuca

- Bloco Amigos da Onça

Horário: 7h

Endereço: Calçadão da Praia do Flamengo, 3 - Flamengo

- Bloco Brasil

Horário: 12h

Endereço: Praça Alm. Júlio de Noronha - Leme

- Bloco Carnavalesco Amigos da Esquina

Horário: 16h

Endereço: R. Pernambuco, 874 - Casa 1 - Encantado

- Bloco Carnavalesco Amigos do Catete

Horário: 16h

Endereço: R. do Catete, 309 - Catete

- Bloco Carnavalesco Bambas do Curuzu

Horário: 16h

Endereço: R. Curuzu - São Cristóvão

- Bloco Carnavalesco Cachaceiros do Único

Horário: 18h

Endereço: R. Baronesa do Engenho Novo, 318 - Engenho Novo

- Bloco Carnavalesco Panela dos Batuqueiros

Horário: 16h

Endereço: R. Antenor de Carvalho, 349 - Bangu

- Bloco Carnavalesco Verde e Branco do Zumbi

Horário: 10h

Endereço: R. Peixoto de Carvalho - Zumbi

- Bloco Carnavalesco Vini Social da Abolição

Horário: 14h

Endereço: R. José dos Reis, 658 - Engenho de Dentro

- Bloco da Amizade

Horário: 19h

Endereço: Praia Recôncavo, 450 - Sepetiba

- Bloco da Terreirada

Horário: 12h

Endereço: Quinta da Boa Vista, Av. Pedro II - São Cristóvão

- Bloco do Barbas

Horário: 11h

Endereço: R. Gen. Polidoro, 156 - Botafogo

- Bloco do Beco do Rato

Horário: 10h

Endereço: R. Joaquim Silva, 11 - Lapa

- Bloco do Corso

Horário: 16h

Endereço: R. Pinheiro Freire, 40 - Paquetá

- Bloco do Quilombo da Glória

Horário: 15h

Endereço: R. Cândido Mendes, 320 - Glória

- Bloco do Serragens

Horário: 12h

Endereço: R. Adelaíde Alambari, 85 - Paquetá

- Bloco do Tamanco

Horário: 11h

Endereço: R. D, 19 - Padre Miguel

- Bloco do Tio Tonho

Horário: 15h

Endereço: R. Caungula, 217 - Jacarepaguá

- Bloco Esquenta de Padre Miguel

Horário: 17h

Endereço: R. Gen. Gomes de Castro, 168 - Padre Miguel

- Bloco do Flamorro

Horário: 13h

Endereço: Rua Barros de Alarcão, 260 - Pedra de Guaratiba

- Bloco Flor de Lis

Horário: 14h

Endereço: Largo São Francisco de Paula - Centro

- Bloco Olha Pá Mim

Horário: 14h

Endereço: Praça Castilhos França, 49 - Tijuca

- Bloco Rio2Amores

Horário: 16h

Endereço: R. Mário Agostinelli - Barra da Tijuca

- Bloco Seu Kuka e Eu do Grajaú

Horário: 16h

Endereço: R. Barão de Mesquita, 1032 - Tijuca

- Bloco Tatudobem

Horário: 15h

Endereço: R. Sananduva, 10 - Campo Grande

- Blocobuster

Horário: 8h

Endereço: Praça Alm. Júlio de Noronha, 86 - Leme

- Brazukerê Grupo Cultural

Horário: 15h

Endereço: Blvd. 28 de Setembro, 299 - Vila Isabel

- Cantinho do Urubu

Horário: 9h

Endereço: R. Manuel Marques, 140 - Madureira

- Carioca da Gema

Horário: 15h

Endereço: R. dos Arcos, 24 - Lapa

- Carnaeco

Horário: 14h

Endereço: Av. Lúcio Costa, 3300 - Barra da Tijuca

- Céu na Terra

Horário: 7h

Endereço: R. Alm. Alexandrino - Santa Teresa

- Chora 10

Horário: 16h

Endereço: R. São Miguel, 430 - Tijuca

- Cordão Alegria da Tijuca

Horário: 16h

Endereço: R. Afonso Pena, 10 - Tijuca

- Cordão da Bola Laranja

Horário: 9h

Endereço: R. Jerônimo Barbalho - Campo Grande

- Cordão da Bola Preta

Horário: 7h

Endereço: Terminal Menezes Cortes - Centro

- Cordão da Prata Preta

Horário: 16h

Endereço: Praça da Harmonia - Gamboa

- DNA Suburbano

Horário: 15h

Endereço: Estr. do Portela, 165 - Madureira

- Enredo do Meu Samba

Horário: 12h

Endereço: Tv. dos Tamoios, 45 - Flamengo

- Fogo na Cueca

Horário: 14h

Endereço: R. Anita Garibaldi, 60 - Copacabana

- G.R.B.C. Aconteceu

Horário: 16h

Endereço: Largo das Neves, 412 - Santa Teresa

- G.R.B.C. Quem Me Viu Mentiu

Horário: 13h

Endereço: Praia do Zumbi, 25 - Zumbi

- G.R.B.C. Tigre do Méier

Horário: 14h

Endereço: Travessa Miracema, 29 - Méier

- Grêmio Recreativo Cultural e Carnavalesco Dragões da Riachuelo

Horário: 14h

Endereço: R. do Senado, 311 - Centro

- Mulheres Brilhantes

Horário: 16h

Endereço: Blvd. 28 de Setembro, 238 - Vila Isabel

- Multibloco

Horário: 7h

Endereço: Av. Henrique Valadares, 75 - Centro

- Ordinários Elétricos

Horário: 13h

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 10 - Flamengo

- Roda Mas Não Sai

Horário: 10h

Endereço: Praça Pres. Aguirre Cerda, 17 - Centro

- Tigre do Coqueiro

Horário: 17h

Endereço: R. Barros de Alarcão, 283 - Pedra de Guaratiba

- Turma do Gato Futebol e Samba

Horário: 13h

Endereço: R. Djalma Dutra, 262 - Pilares

*Estagiária sob supervisão de Vinícius Lisboa

Tags:

carnaval 2025 | Cordão do Bola Preta | desfiles de blocos do Ri