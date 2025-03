Desde às 9h da manhã deste sábado (1º), o tradicionalíssimo Cordão da Bola Preta agita centenas de milhares de foliões neste dia especial para o Rio de Janeiro.

Em uma coincidência do destino, o desfile do megabloco acontece justamente na Rua Primeiro de Março - referência a uma vitória do Exército brasileiro na Guerra do Paraguai (1870).

O cortejo segue até a Avenida Presidente Antônio Carlos, um trecho em reta de cerca de 1 quilômetro. Nos dias de semana, é um dos trajetos mais movimentados do centro carioca.

De acordo com os organizadores do Bola Preta, o desfile deste carnaval deve atrair 1 milhão de foliões, com dispersão prevista para as 13h, o que não significa que os foliões deixarão as ruas e praças do entorno. É um dos cerca de 50 blocos programados para este sábado no Rio.

Antes de qualquer marchinha, a primeira mensagem que saiu dos caminhões de som foi um “não é não”, em alto e bom som, para marcar a campanha contra qualquer forma de assédio sexual.

Tradição