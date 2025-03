Mas a novidade foi motivo de lamentação do presidente do bloco, o pernambucano Romildo Carvalho, radicado em Brasília há mais de cinco décadas.

Para ele, o espaço excessivamente aberto pode não ser positivo para a acústica da orquestra de 30 músicos do bloco.

“O frevo normalmente depende dessa acústica. Tem instrumentos de sopro. Essa mudança traz uma preocupação porque o som se perde muito. Quem faz carnaval é o povo”, diz Carvalho.

Segundo a urbanista Maria Fernanda Derntl, as diferentes cidades têm testado, com erros e acertos, diferentes modelos de gestão do carnaval. Ela diz que, em princípio, deve ser reconhecido o direito ao uso da cidade e propiciar esse caminho de serviços públicos até com protocolos especiais para serviços de limpeza e de transporte.

O governo do Distrito Federal explicou em publicação que o carnaval terá três territórios “para garantir um Carnaval mais organizado e seguro”.

"Segurança"

Para os quatro dias de carnaval foram criados o espaço “Gran Folia”, na Esplanada dos Ministérios, o “Setor Carnavalesco Sul”, no Setor Comercial Sul, e a “Plataforma da Diversidade”, no estacionamento do Eixo Cultural Ibero-americano.