Dia do Paleontólogo - fundação da Sociedade Brasileira de Paleontologia

Nascimento do compositor e pianista francês Joseph Maurice Ravel (150 anos)

Morte do militar e político gaúcho Luís Carlos Prestes (35 anos)

Nascimento do flautista fluminense Oscar de Miranda Feital (155 anos)

Dia Internacional da Mulher

Morte da cantora, atriz, instrumentista, bibliotecária, folclorista, professora, apresentadora de rádio e televisão paulista Ignez Magdalena Aranha de Lima, a Inezita Barroso (10 anos)

Morte do físico paranaense Cesare Mansueto Giulio Lattes, o César Lattes (20 anos) - codescobridor do "méson pi", descoberta que levou o Prêmio Nobel de Física de 1950, concedido a Cecil Frank Powell; em sua homenagem, foi dado seu nome à Plataforma Lattes, uma base de dados virtual que hospeda os currículos de todos os pesquisadores com atividade no Brasil

Primeira irradiação do programa humorístico "A Casa da Sogra", na Rádio Nacional (78 anos)

*As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para centraldepesquisas@ebc.com.br.

