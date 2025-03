Criado em 2018, o bloco que homenageia as drag queens de todo o país este ano integrou a programação oficial do carnaval do governo do Distrito Federal, e trouxe como tema os ritmos do Brasil, “para mostrar essa diversidade que é a música, e a potência do povo brasileiro”, destaca Ruth.

Com shows de artistas como Tati Quebra Barraco, Aretuza Lovi, Romero Ferro e Ane Êoketu, a folia acontece até 21 horas, com uma programação que terá apresentação da bateria da escola de samba Capela Imperial, além dos Djs Ella Nasser e Patty Peronti.

E este ano, a grande novidade é a apresentação da Banda das Montadas, integrada somente por artistas drags.

“A gente fez um processo de audição, no qual convidamos diversas drag queens que cantam, trouxemos um júri técnico para avaliar as melhores e selecionamos pessoas maravilhosas para agitar o carnaval.”

E o público aprovou a programação desta edição. O casal André e Arthur Monteiro que há quatro anos vivem juntos não perdem a oportunidade de curtirem juntos toda essa diversidade. “É um bloco já tradicional, pra gente, pra Brasília, que a gente sempre veio. É um bloco grande para a comunidade LGBT, respeitoso e bem localizado”, ressalta Arthur.

E foi para viver essa experiência pela primeira vez que a assistente de projetos Jack Pereira escolheu o Bloco das Montadas para brincar o carnaval. “No meu trabalho eu sou única pessoa trans, então, eu acho muito importante ter esses espaços em que a gente pode representar a nossa comunidade. Isso é muito bonito e é muito importante que a gente tenha um bloco nosso”, diz.

A drag queen Nelson Borges, estudante de enfermagem, destaca que mais que um espaço para curtir a folia do Momo, o bloco também é uma oportunidade de reflexão. “Nós somos o país com a maior população LGBT do mundo, mas, em contraste, o país que mais mata as pessoas dessa comunidade”, destaca.

Para ela, é preciso aproveitar esses espaços para debater, assumir posições e refletir sobre a diversidade. “Você vem pra se divertir, ver o close, mas também tem que ver a luta por trás disso”, reforça.