São Paulo (SP), 02/03/2025 - Bloco do Fuá desfila na rua Rui Barbosa vindo do Bixiga, em Bela Vista. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil - Rovena Rosa/Agência Brasil

Domingo

No domingo, os destaques foram o Urubó, na Freguesia do Ó. Fundado em 2010, o bloco foi criado para alegrar as ruas da Freguesia do Ó durante o carnaval. O desfile é guiado ao som da batucada da bateria e da empolgação dos foliões, que vão até o largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 215.

Já o bloco BenJores, na Vila Madalena, faz uma viagem pelas ruas do Rio de Janeiro em São Paulo, trazendo as músicas do cantor carioca Jorge Ben Jor para levar os foliões a uma jornada repleta de ritmo, cor e alegria.

Na Consolação, o bloco Bota Pra Ferver é marcado pelas cores vibrantes, as fantasias ousadas e os adereços criativos que fazem parte da identidade do bloco, guiado pelos hits do do axé, pagode, sertanejo e pop.

No Butantã, o tradicional Ritaleena homenageou a cidade de São Paulo e a cantora Rita Lee. Também já tradicional no carnaval paulista, o desfile mistura os eternos sucessos da cantora com o ritmo do carnaval.

Baseado na arte e na preservação da cultura de matriz africana e afro-brasileira para empoderar mulheres no enfrentamento do racismo, machismo e lesbofobia, o bloco Ilú Obá De Min trouxe uma proposta estética e musical de libertação, com roupas que resgatam a memória histórica de longe, cantos, batuques e danças que exercitam toda a corporeidade. O bloco desfilou na Barra Funda.

blocos de rua | blocos de rua de são paul | carnaval 2025