A Rodovia Presidente Dutra está interditada nos dois sentidos, devido ao tombamento de um caminhão-tanque carregado de diesel S-10, na pista em direção à capital paulista, altura do Jardim América, na zona norte, logo após a saída do Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 12h45. Com o tombamento, o veículo pegou fogo, devido ao material de fácil combustão. A PRF informou ainda que o motorista conseguiu sair ileso.

A Avenida Brasil, principal ligação do centro com as regiões norte e oeste da cidade, está com o tráfego congestionado, por causa do acesso direto à Via Dutra.

De acordo com o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, foi providenciado um desvio pela Linha Vermelha para tentar reduzir os impactos do congestionamento no trecho.

Equipes do Corpo de Bombeiros de vários quartéis estão atuando no local. O acidente ocorreu perto da sede da PRF, em Irajá.

Por se tratar de uma rodovia federal, os agentes da PRF auxiliam no controle do trânsito.

Técnicos da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) da prefeitura, atuam na Avenida Brasil, orientando os motoristas.

