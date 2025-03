, o bloco mais antigo da cidade de São Paulo. Desde 1947, o grupo sai às ruas do Bixiga animando com marchinhas e celebrando o tradicional carnaval de rua paulistano.

Mesmo após quase 5 horas desfilando pelas alamedas do bairro, o bloco, que partiu por volta das 10h da Rua Treze de Maio, ainda estava animado no cruzamento das ruas Maria José e Conselheiro Carrão às 15h.

“Eu já não sei há quantos anos que eu venho no Esfarrapado. Mas sempre que venho para o carnaval de rua de São Paulo, a segunda-feira é sempre aqui, no Bixiga”, revelou Dirce Nunes, moradora de Guarulhos.

“Gosto das músicas, gosto do bairro, me faz lembrar de quando eu era criança”.

Fundado há 78 anos, o bloco inicialmente utilizava panelas, baldes, latas e frigideiras como instrumentos musicais. Hoje, o grupo desfila em cima de um trio elétrico, com um grupo de instrumentos de metais e percussão, além de cantores.

“O bom dos blocos aqui no Bixiga é que a gente pode ir parando nos bares do bairro, reabastecer, e voltar para bloco, sem perder o pique”, disse Antonio Duarte, que curtia a passagem comendo um salgado em uma das lanchonetes do percurso.

Para aqueles que se cansam de acompanhar o Esfarrapado no calorão, andando pelas ruas do Bixiga, uma opção, além dos bares, estava a poucos quarteirões dali, o Bloco Sudaca, que fazia sua apresentação, sem se deslocar, na esquina da Rua Fortaleza com a Rui Barbosa.

O bloco, que atrai um público mais jovem, apresentava um cardápio musical voltado para o Axé.

“Gosto desse carnaval leve, que a gente pode dançar, sem aperto, tranquila. Já fui para a rua no final de semana passado. Nesse, já estou no terceiro dia, preciso de uma coisa mais leve”, destacou Adriana Seixas.

Mais cedo, também no centro da cidade, no bairro de Santa Cecília, o bloco Espetacular Charanga do França atraiu um grande público para acompanhar a tradicional banda de sopros, com metais e palhetas, que desfila no chão ao lado dos foliões.